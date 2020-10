రానున్న మూడు రోజులు వర్షాలు

హైదరాబాద్ : తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం మరింత బలపడి వాయుగండంముగా మారే అవకాశం ఉంది. రాగల 24 గంటల్లో తీవ్ర వాయుగండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అక్టోబర్ 12వ తేదీన పశ్చివ వాయవ్య దిశగా పయణించి ఉత్తర కోస్తాంధ్ర వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ఈ నెల 14వ తేదీన మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. తీవ్ర అల్పపీడనం కారణంగా రాగల మూడు రోజులు అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, కోమురంభీం –ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, కరీంనగర్, వరంగల్(పట్టణ మరియు గ్రామీణ), మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం మరియు సూర్యాపేట జిల్లాలలో ఆది, సోమ, మంగళవారాల్లో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

Rains to continue in telangana for next 3 days