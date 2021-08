‘అనుభవించు రాజా’ సినిమా నుంచి రాజ్ తరుణ్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

హైదరాబాద్ : హీరో రాజ్ తరుణ్, క‌షీష్ ఖాన్‌ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ‘అనుభవించు రాజా’. ఈ సినిమా శ్రీను గవిరెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా అన్న‌పూర్ణ స్టూడియోస్ ప్రై.లి, శ్రీ వెంకటేశ్వర సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పి(ఎస్‌వీసీ ఎల్ఎల్‌పి) ప‌తాకాల‌పై ఔట్ అండ్ ఔట్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ రూపొందుతోంది. సుప్రియ యార్లగడ్డ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్‌లుక్‌ను కింగ్ నాగార్జున విడుదల చేశారు. ఈ ఫస్ట్‌లుక్‌ ఆకట్టుకునేవిధంగా ఉంది. ఈ సినిమాకు గోపీ సుంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది. ఈ సినిమాను త్వరలోనే థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్టు నిర్మాత సుప్రియ యార్లగడ్డ తెలిపారు.

Happy to show you the first Look of our next !! @itsRajTarun#AnubhavinchuRaja @AnnapurnaStdios @SVCLLP @itsRajTarun @GavireddySreenu @adityamusic pic.twitter.com/RVOgI4aBRq

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) August 28, 2021