A chill in the air…

A blast on the way 🔥

Get ready to feel the Rebel Vibe tomorrow at 10:52 AM ❤️‍🔥#TheRajaSaabTeaser#TheRajaSaabOnDec5th#TheRajaSaab #Prabhas @DirectorMaruthi @AgerwalNidhhi @MalavikaM_ #RiddhiKumar @vishwaprasadtg @peoplemediafcy @SKNOnline #KrithiPrasad… pic.twitter.com/WGFzDgmxdu

— People Media Factory (@peoplemediafcy) June 15, 2025