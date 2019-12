సమస్యలకు హింస సమాధానం కారాదు

చెన్నై: పౌరసత్వ సవరణ చట్టం(సిఎఎ), జాతీయ పౌరసత్వ జాబితా(ఎన్‌ఆర్‌సి)పై తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ మోనం వీడారు. సిఎఎపై దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో చెలరేగుతున్న హింసాకాండపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ రజనీకాంత్ గురువారం రాత్రి ట్వీట్ చేశారు. కేంద్రంలోని ఎన్‌డిఎ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సిఎఎ, ఎన్‌ఆర్‌సిపై తన వైఖరి ఏమిటో స్పష్టం చేయని రజనీకాంత్ సమస్యలకు హింస సమాధానం కాకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు. భారతీయ పౌరులు సమైక్యంగా నిలబడి దేశ భద్రత, సంక్షేమం గురించి గ్రహించాలని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం దేశంలో చెలరేగుతున్న హింస తనను తీవ్రంగా బాధిస్తోందని ఆయన అన్నారు. రజనీకాంత్ ట్వీట్ పెట్టిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఆయనకు మద్దతుగా, వ్యతిరేకంగా ట్వీట్లు వెల్లువెత్తాయి. కొందరు ఐ స్టాండ్ విత్ రజనీకాంత్ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో మద్దతు తెలుపగా కొందరేమో షేమ్ ఆన్ యు సంఘి రజనీ అంటు ఆయనపై విమర్శలు చేశారు.

Rajinikanth breaks silence on CAA, NRC, He said that violence should not be solution for protests