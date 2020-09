నేటి నుంచి షాంఘై భేటీ

రష్యా చేరిన రక్షణ మంత్రి

చైనా పాక్ మంత్రులూ హాజరు

వీరితో మాటల ప్రసక్తేలేదు

మాస్కో : రష్యాలో జరిగే మూడు రోజుల షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్‌సిఒ) సదస్సుకు హాజరయ్యేందుకు భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాధ్ సింగ్ ఇక్కడికి వచ్చారు. బుధవారం ఆయన మాస్కోకు చేరుకున్నారని అధికార వర్గాలు గురువారం తెలిపాయి. అత్యంత కీలకమైన షాంఘై సదస్సులో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన రక్షణ మంత్రి ఈ సందర్భంగానే రష్యాతో పలు వ్యూహాత్మక రక్షణ, భద్రతా అంశాలపై చర్చలు జరుపుతారు. రష్యా రక్షణ మంత్రి సెర్గీ షోయిగూతో ఇరుదేశాల రక్షణ సహకారం గురించి సంప్రదింపులు ప్రస్తుత చైనా సవాళ్ల నేపథ్యంలో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. ప్రాంతీయ భద్రతా సవాళ్లు అయిన ఉగ్రవాదం, తీవ్రవాదం, ఇతర అంశాలపై రష్యాలో జరిగే ఈ సంస్థ దేశాల రక్షణ మంత్రుల స్థాయి భేటీలో చర్చిస్తారు.

శుక్రవారం నుంచి అధికారికంగా ఈ సమావేశాలు ఆరంభం అవుతాయి ఇక్కడికి చేరిన రక్షణ మంత్రికి భారత రాయబారి డిబి వెంకటేశ్ వర్మ, మేజర్ జనరల్ బుక్తీవ్ యూరి నికోలెయివిచ్ విమానాశ్రయంలో స్వాగతం పలికినట్లు భారతీయ రాయబార కార్యాలయం ఓ ట్వీటు వెలువరించింది. చైనాతో తీవ్రస్థాయిలో రాజకుంటున్న సరిహద్దు వివాదం దశలో ఎస్‌సిఒ సదస్సు జరుగుతోంది. ఈ సహకార సంస్థలో భారత్, చైనాలు ప్రధాన సభ్యదేశాలుగా ఉన్నాయి. తాను మాస్కోకు చేరినట్లు, రష్యా రక్షణ మంత్రితో చర్చలకు ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక భద్రతా అంశాలపై సంప్రదింపులకు వేచి ఉన్నట్లు రక్షణ మంత్రి ఓ ప్రకటన వెలువరించారు. ఎస్‌సిఒలో ఎనిమిది సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి. భారత్, కజకిస్థాన్, చైనా, రష్యా, పాకిస్థాన్, తజికిస్థాన్, యుజ్బెకిస్తాన్ దేశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ ఈ పర్యటన దశలో చైనా రక్షణ మంత్రి వియీతో భేటీ అయ్యే వీలు లేదని, కేవలం నామమాత్రపు పలకరింపులకు అవకాశం ఉందని భారత విదేశాంగ అధికారులు తెలిపారు.

RM Shri @rajnathsingh was received by Ambassador,upon his arrival in Moscow. RM will be attending Joint Meeting of Defence Ministers of SCO, CIS and CSTO member states. @MEAIndia @mfa_russia @mod_russia @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @DefProdnIndia @adgpi @IAF_MCC @indiannavy pic.twitter.com/Ny98vqKUNy

— India in Russia (@IndEmbMoscow) September 2, 2020