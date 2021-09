‘డాక్టర్ జీ’ సినిమా నుంచి రకుల్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

ముంబయి : ప్రముఖ నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న బాలీవుడ్ సినిమా ‘డాక్టర్ జీ’. ఈ సినిమాలో రకుల్ డాక్టర్ ఫాతిమాగా నటిస్తున్నారు. శుక్రవారం ఈ సినిమా నుంచి రకుల్ ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేశారు. ‘థ్యాంక్‌గాడ్‌’, ‘సర్దార్‌ అండ్‌ గ్రాండ్‌సన్‌’, ‘మేడే’, ‘ఎటాక్‌’ సినిమాలతో రకుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ‘డాక్టర్‌ జీ’ సినిమాలో ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా హీరోగా నటిస్తుండగా, ఆయనకు జోడీగా రకుల్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను జంగ్లీ పిక్చర్ నిర్మిస్తోంది. ఈ సినిమాకు అనుభుతి కశ్యప్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇదిలాఉండగా క్రిష్ దర్శకత్వంలో రకుల్ నటించిన తెలుగు సినిమా ‘కొండపొలం’ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో మెగా హీరో వైష్ణవ్ తేజ్ కు జోడీగా రకుల్ నటిస్తున్నారు.

Meet Dr. Fatima a.k.a Rakul Preet. She will be here to attend to you in our upcoming campus comedy-drama #DoctorG! 🩺

— Junglee Pictures (@JungleePictures) September 17, 2021