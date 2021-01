’ఆచార్య‘ నుంచి రామ్ చరణ్ లుక్ విడుదల

హైదరాబాద్ : మెగాస్టార్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా ’ఆచార్య‘. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ శివారులో జరుగుతోంది. ఈ సినిమాలో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ లో రామ్ చరణ్ పాల్గొంటున్నారు. ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ ’సిద్ద‘ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ కు సంబంధించిన లుక్ ను సినిమా యూనిట్ విడుదల చేసింది. మెడలో రుద్రాక్ష మాలతో, చెవికి పోగుతో ఉన్న చెర్రీ ఈ లుక్ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంది.`మన `సిద్ధ`కు `ఆచార్య` సెట్‌లోకి స్వాగతం. మెగా పవర్‌స్టార్ రామ్‌చరణ్ షూటింగ్‌కు హాజరయ్యార`ని కొణిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ చేసిన ట్వీట్ లో పేర్కొంది.

Welcoming our 'SIDDHA' on to the sets of #Acharya.

Mega Power Star @AlwaysRamCharan joins the shoot 💥💥

Mega Star @KChiruTweets @sivakoratala #Manisharma @MsKajalAggarwal @DOP_Tirru #NavinNooli @sureshsrajan #NiranjanReddy @MatineeEnt @KonidelaPro pic.twitter.com/QCGjWgdedf

— Konidela Pro Company (@KonidelaPro) January 17, 2021