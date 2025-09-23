Tuesday, September 23, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుసినిమాస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

చిరు-పవన్‌ల సినిమా.. ఆర్‌జివి ఆసక్తికర పోస్ట్

8
- Advertisement -
Ram Gopal Varma
- Advertisement -

మెగాస్టార్ చిరంజీవి ‘ప్రాణం ఖరీదు’ సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి 47 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తనను ఇంత ఆదరించిన తెలుగు ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు చెబుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే ఆ పోస్ట్‌కి పవర్‌స్టార్ పవన్‌కళ్యాణ్.. చిరుకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ పోస్ట్‌ను రీషేర్ చేసిన దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్ వర్మ (Ram Gopal Varma).. చిరు పవన్‌లు కలిసి సినిమా చేయాలని కోరారు.

‘‘మీరిద్దరూ కలిసి ఒక సినిమా చేస్తే అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ మెగా పవర్ జోష్ నింపినట్లు అవుతుంది. ఆ చిత్రం ఈ శతాబ్ధంలోనే మెగా పవర్‌ సినిమా అవుతుంది’’ అంటూ ఆర్‌జివి (Ram Gopal Varma) పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. ఒక్క పోస్ట్‌తో చిరంజీవి, పవన్ అభిమానులను తనవైపు తిప్పుకున్నారు ఆర్‌జివి. ఒకవేళ నిజంగానే చిరు, పవన్‌లు కలిసి సినిమా చేస్తే.. దానికి దర్శకుడు ఎవరైతే బాగుంటుంది అనే విషయంపై సోషల్‌మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.

Also Read : ‘ప్రాణం ఖరీదు’తో నటుడిగా ప్రాణం పోసుకొని..

- Advertisement -
Previous article
రైస్ మిల్లు గోడ కూలి తండ్రి, కూతురు మృతి
Next article
స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

ఆసీస్‌-ఎతో రెండో మ్యాచ్.. శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక నిర్ణయం

స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం

రైస్ మిల్లు గోడ కూలి తండ్రి, కూతురు మృతి

పారిపోదామని.. విమాన టైర్‌లో కూర్చున్నాడు.. చివరకి..

దసరా నాడు టైటిల్ ప్రకటన

ప్రేక్షకులను బాగా నవ్వించే సినిమా

‘ప్రాణం ఖరీదు’తో నటుడిగా ప్రాణం పోసుకొని..

గ్లోబల్ సిటీగా కోర్ అర్బన్

సింగరేణి కార్మికులు 34 శాతం బోనస్

వేగవంతంగా భూసేకరణ

నేడు మేడారానికి సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

కాల్మొక్తా… ఒక్క బస్తా ఇప్పించండి

రూ.50 వేల కోట్ల భూమికి విముక్తి

కార్.. వార్

హైదరాబాద్ లో దంచి కొట్టిన వాన.. రోడ్లన్నీ నదులాయే

దక్కన్ సిమెంట్‌లో యుద్ధకాండ

ర్యాగింగ్ భూతానికి ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి బలి

హద్దు మీరిన పాక్ ఆటగాళ్లు

మంగళవారం రాశి ఫలాలు (23-09-2025)

మావోయిస్టులకు భారీ ఎదురుదెబ్బ

విచారణలో తెలియదు…గుర్తులేదు…అని చెబుతున్నారు.. ఆయన బెయిల్ రద్దు చేయండి!

అల్పపీడన ప్రభావం.. మరో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు

టిజిపిఎస్‌సి సభ్యులుగా మరో ముగ్గురి నియామకం

బతుకమ్మ వేడుకలపై పోలీసుల ఆంక్షలా?: రాంచందర్ రావు

బండి సంజయ్ కి జగదీష్ రెడ్డి కౌంటర్

సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఛత్తీస్‌ఘడ్ సర్కార్ అంగీకారం

ఆర్‌టిసి కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్..

ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి అసలు బ్రెయినే లేదు: జగదీష్‌రెడ్డి ఎద్దేవా

భారత ఆటగాళ్లు క్యాచ్‌లు వదిలేయడానికి కారణం అదే: గవాస్కర్

ఆ లగ్జరీ కార్లు మీ వద్దకు ఎలా వచ్చాయి?.. కెటిఆర్‌ను ప్రశ్నించిన బండి

జిఎస్టీ తగ్గింపుతో తెలంగాణకు రూ.7వేల కోట్ల నష్టం: రేవంత్‌ రెడ్డి

సింగరేణి కార్మికులకు దసరా బోనస్ ప్రకటించిన సర్కార్..

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో ఎన్‌కౌంటర్.. ఇద్దరు మావోయిస్టుల మృతి

ఓటుకు నోటు కేసు.. సుప్రీంలో వాదనలు పూర్తి.. తీర్పు రిజర్వ్

‘ఒజి’ సెన్సార్ పూర్తి.. రన్‌టైమ్ ఎంతంటే..

క్రేజీ అప్‌డేట్.. ప్రభాస్ హీరోయిన్‌తో చరణ్ నెక్ట్స్ సినిమా..

మానవత్వం చాటుకున్న మంత్రి సీతక్క

ప్రశాంత్ యూనివర్స్‌ నుంచి మరో సూపర్ హీరో వచ్చేశాడు..

మీ సమస్య పరిష్కరించకుంటే స్థానిక ఎన్నికలను బహిష్కరించండి: కెటిఆర్

వైసిపి చర్యల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: లోకేష్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.