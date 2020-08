సమరయోధులకు నివాళులు అర్పించిన రాష్ట్రపతి

న్యూఢిల్లీ : 74వ స్వాతంత్ర దినోత్స‌వ వేడుకలను పురస్కరించుకుని రాష్ట్రపతి భవన్ లో రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ శనివారం ఉదయం జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఢిల్లీలోని జాతీయ యుద్ధ స్మారకం వద్ద సమరయోధులకు ఆయన నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో సిడిఎస్ చీఫ్ జ‌న‌ర‌ల్ బిపిన్ రావ‌త్, ఆర్మీ చీఫ్ జ‌న‌ర‌ల్ మ‌నోజ్ ముకుంద్ న‌ర‌వాణే, నేవీ చీఫ్ అడ్మైర‌ల్ క‌రంబీర్ సింగ్‌, ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ చీఫ్ మార్ష‌ల్ ఆర్‌కేఎస్ భ‌దౌరియా పాల్గొన్నారు.

Delhi: President Ram Nath Kovind pays tribute at National War Memorial on #IndependenceDay. Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat, Army Chief Gen Manoj Mukund Naravane, Chief of Naval Staff Admiral Karambir Singh & Indian Air Force chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria present. pic.twitter.com/M7io7HL6C1

