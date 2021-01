మూడేళ్లు… 1100 కోట్లు

ముంబై: అయోధ్యలో రామాలయ నిర్మాణానికి మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది. నిర్మాణ వ్యయం ఇప్పటి అంచనాల మేరకు చూస్తే రూ 1100 కోట్లు దాటుతుంది. ఈ విషయాన్ని ఆలయ ట్రస్టు ప్రధాన నిర్వాహకులు ఒకరు తెలిపారు. ప్రధాన ఆలయ నిర్మాణానికే మూడు నుంచి మూడున్నర ఏళ్లు పడుతుంది. కేవలం ఈ ప్రక్రియకు అయ్యే ఖర్చు దాదాపు రూ 400 కోట్లు అవుతుంది. ఇక మొత్తం 70 ఎకరాల నిర్ధేశిత స్థలంలో అయ్యే వ్యయం 1100 కోట్లు దాటుతుందని రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర న్యాస్ కోశాధికారి అయిన స్వామి గోవింద్ గిరి మహారాజ్ తెలిపారు. ఆలయ నిర్మాణానికి దేశవ్యాప్తంగా స్వచ్ఛంద విరాళాల సేకరణ సాగుతోంది. ఖర్చు అంతా తామే భరిస్తామని, సకాలంలో ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి చేయిస్తామని కొన్ని కార్పొరేట్ కుటుంబాలు ట్రస్టును సంప్రదించాయని మహారాజ్ వెల్లడించారు. దేవాలయ నమూనా అందించాలని తమను కోరారని అయితే దీనిని తాము సున్నితంగానే తిరస్కరించామని వివరించారు.

Ram temple in ayodhya expected to be built in 3 yrs