న్యూఢిల్లీ: చైనా యాప్ టిక్‌టాక్‌ను దేశంలో వెంటనే నిషేధించాలని కేంద్ర మంత్రి రామ్‌దాస్ అథవాలే కోరారు. దేశ ప్రజలు ప్రత్యేకించి యువత దీనిని దేశం నుంచి తరిమికొట్టాలని పిలుపు నిచ్చారు. సరిహద్దులలో దౌర్జన్యానికి దిగిన చైనాపై ఆర్థిక ప్రభావం పడేలా చూడాల్సి ఉందన్నారు. దాదాపుగా 15 కోట్ల మంది భారతీయులు చైనా యాప్‌ను వాడుతున్నారని, దీనితో దూకుడు ధోరణుల పొరుగుదేశానికి కోట్లాది రూపాయల లాభాలు వచ్చిపడుతున్నాయని మంత్రి చెప్పారు. గాల్వన్ వ్యాలీలో చైనా ఆర్మీ ఘర్షణకు దిగిన క్రమంలో 20 మంది భారతీయ సైనికులు మృతి చెందారు.

ఈ ఘటనపై వెంటనే మంత్రి స్పందించారు. టిక్‌టాక్‌ను నిలిపివేయండి, స్వదేశీ అభిమానం ఉంటే భారతీయులు అంతా దీని యుజర్లు కాకుండా ఉంటే మంచిదని హితవు పలికారు. టిక్‌టాక్ ఒక్కటే కాకుండా ఇతర చైనా యాప్‌లనూ బహిష్కరించాలని కోరారు. దేశంలో అన్ని రెస్టారెంట్లు, హోటల్స్‌లో చైనా ఫుడ్‌ను వెంటనే నిలిపివేయాలని, చైనా తయారీ వస్తువులను ప్రజలంతా బహిష్కరించాలని మంత్రి పిలుపు నిచ్చారు.

