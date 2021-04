హీరో సాయితేజ్ నటిస్తోన్న మరో డిఫరెంట్ మూవీ ‘రిపబ్లిక్’. పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ కథాంశంతో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రంలో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులను ప్రశ్నిస్తూ ప్రజల సమస్యలపై పోరాటం చేసే ఓ ఇంటెన్సిటీ ఉన్న పాత్రను సాయితేజ్ పోషిస్తున్నారు. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలను తెరకెక్కించే దర్శకుడు దేవ్ కట్ట దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ మూవీలో విలక్షణ నటి రమ్యకృష్ణ నటిస్తోంది. ‘తప్పూ ఒప్పులు లేవు… అధికారం మాత్రమే శాశ్వతం’ అని భావించే విశాఖ వాణి అనే రాజకీయ నాయకురాలి పాత్రలో ఆమె నటిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు ప్రేక్షకులు చూడని పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో రమ్యకృష్ణ తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించనుందని మేకర్స్ తెలియజేశారు. ఈ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్‌ను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. జె.బి.ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, జీ స్టూడియోస్ పతాకాలపై జె.భగవాన్, జె.పుల్లారావు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 4న విడుదల చేయనున్నారు.

Ramya Krishnan first look out from Republic