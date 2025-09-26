Friday, September 26, 2025
Homeఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్తలుతాజా వార్తలు

కూతురుకు పురుగుల మందు తాగించి…. తండ్రి ఆత్మహత్య

2
- Advertisement -
Ranasthalam Mandal Srikakulam
- Advertisement -

అమరావతి: భార్య మరొక వ్యక్తితో తిరుగుతుందని భర్త మానసికంగా కుంగిపోయి కూతురుకు పురుగు మందు తాగించి అనంతరం అతడు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థలం మండలంలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… సంచం గ్రామానికి చెందిన దుప్పాడ సంతోష్(35)కు ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు. రెండో భార్య స్వాతిని సంతోష్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఇద్దరు భార్యలతో వేర్వేరుగా కాపురం చేస్తున్నాడు. స్వాతి, సంతోష్ దంపతలుకు హైమా(11) అనే కూతురు కూడా ఉంది.

Also Read: విచిత్ర కవలలు… కడుపులో పెరుగుతున్నది సోదరుడే

గత కొన్ని రోజుల స్వాతి మరో వ్యక్తి తిరుగుతుందని ఆమెతో భర్త గొడవ పడుతున్నాడు. పెద్దపాడు గురుకుల పాఠశాలలో హైమా చదువుతోంది. దసరా సెలవులు రావడంతో తల్లి హైమాను ఇంటికి రాత్రి తీసుకొచ్చింది. ఉదయం వెళ్లిన భార్యను రాత్రి వరకు ఏ చేశావంటూ భర్త ప్రశ్నించాడు. ఇద్దరు మధ్య గొడవ తారాస్థాయికి చేరుకోవడంతో కూతురును జీరుపాలెంలో తన తల్లిదండ్రులకు వద్దకు సంతోష్ తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం మరుసటి రోజు కూతురును మళ్లీ ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. కూతురుకు పురుగుమందు తాగించి అనంతరం అతడు తాగాడు. ఇరుగుపొరుగు వారు గమనించి అతడిని స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఇద్దరు మృతి చెందారని పరీక్షించిన వైద్యులు తెలిపారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

- Advertisement -
Previous article
అన్నవరం ఆలయ పరిసరాల్లో అగ్నిప్రమాదం

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

అన్నవరం ఆలయ పరిసరాల్లో అగ్నిప్రమాదం

వర్షం ధాటికి గోడ కూలి మహిళ మృతి

డైరెక్టర్ వైవిఎస్ చౌదరి ఇంట్లో విషాదం

భాగ్యనగరంలో భారీ వర్షం

బాలికను తుపాకీతో కాల్చి… ప్రేమోన్మాది ఆత్మహత్య

తిరుమల, తిరుప‌తిలో ఆక‌ట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్య‌క్ర‌మాలు

హంస వాహనంపై స‌ర‌స్వ‌తి అలంకారంలో శ్రీ‌ మలయప్ప

ఆసియాకప్‌ టైటిల్ పోరులో భారత్ vs పాక్..

స్థానిక ఎన్నికల్లో 69% రిజర్వేషన్లు

మా నమ్మకం నిజమైంది

సోల్ ఆఫ్ జటాధర

మెట్రో ఇక సర్కారీ

కాళేశ్వరంపై సిబిఐ

పండుగ తరువాత కెటిఆర్ అరెస్టు!

బాలయ్య వర్సెస్ చిరంజీవి

రైలు లాంచర్ నుంచి అగ్ని క్షిపణి పరీక్ష

ఆసియా కప్ సూపర్ 4.. నేడు లంకతో భారత్ ఢీ

పవన్ అభిమానులకు విందు భోజనం లాంటి మూవీ ‘ఓజీ’

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (26-09-2025)

పంచాయతీ కార్యదర్శిని సస్పెండ్ చేయండి: మంత్రి పొంగులేటి

ఏయూలో విద్యార్థి మృతి

రాబోయే రోజుల్లో హర్యానాలో ఐఎన్‌ఎల్‌డీ అధికారంలోకి రాబోతుంది

హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణను కేంద్రం అడ్డుకోవడం లేదు: కిషన్‌రెడ్డి

ఎన్నికల ముందు లాలూ ప్రసాద్‌కు ఇంటిపోరు

సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శిగా పల్లా వెంకట్ రెడ్డి

త్వరలో ట్రంప్-మోడీ భేటీ!

నాలుగు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

రైలు బోల్తా… ఏడుగురు బౌద్ధ సన్యాసుల మృతి

ఐరాసలో చేదు అనుభవాలు.. సీక్రెట్ సర్వీస్ దర్యాప్తుకు ట్రంప్ ఆదేశం

విండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్.. భారత జట్టు ప్రకటన

ఓజి సినిమా టికెట్ల రేట్ల పెంపుపై హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు

స్మితా సబర్వాల్‌కు హైకోర్టులో రిలీఫ్

రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌లో యువకుడి దారుణ హత్య

బాసరలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ

లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబికి చిక్కిన అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్

ఆర్‌టిసి బస్సెక్కితే బహుమతులు

నా ఫోటో, పేరును వాడుకోవద్దు: నాగార్జున

సాహితీ ఇన్ ఫ్రా కేసులో మరో కీలక మలుపు

ప్రపంచకప్‌కి ముందు భారత్‌కు ఊహించని షాక్

ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.