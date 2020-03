‘రంగ్ దే’ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

ఇటీవల ‘భీష్మ’ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్న యంగ్ హీరో నితిన్ ఇప్పుడు వరుస సినిమాలతో జోరు మీదున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ యంగ్ హీరో ‘రంగ్ దే’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సగం పైగా షూటింగ్ ను పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ కరోనా ప్రభావంతో ఆగిపోయింది.అయితే, ఈ నెల 30న నితిన్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆదివారం ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ ను చిత్రయూనిట్ విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రంలో నితిన్ కు జోడీగా మొదటి సారి జాతీయ అవార్డు విన్నర్ కీర్తి సురేష్ నటిస్తోంది. సితార ఎంటర్ టైన్మెంట్ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి తొలి ప్రేమ ఫేం వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

