38 ఏండ్ల కిందట బిల్లా రంగాల ఉరి

న్యూఢిల్లీ: 38 ఏండ్ల క్రితం 1982లో తీహార్ జైలులోనే కరడుగట్టిన నేరస్తులు బిల్లా, రంగాలను ఉరితీశారు. నిర్భయ ఘటన తరహాలో జరిగిన అత్యాచారం, హత్యల ఘటనలో వీరు దోషులుగా ఖరారు అయ్యారు. 1978లో బిల్లా రంగాలు ఢిల్లీకి చెందిన అక్కా తమ్ముళ్లు గీతా చోప్రా, సంజయ్ చోప్రాలను భారీ స్థాయి పరిహారం ఆశిస్తూ కిడ్నాప్ చేశారు. తరువాతి క్రమంలో వీరు ఒక నౌకాధికారి పిల్లలు అని వారికి తెలిసింది. దీనితో వీరు భయపడిపోయి. ఈ ఇద్దరిని అత్యంత క్రూరంగా హింసించి చంపివేశారు. గీతపై అత్యాచారం జరిపి చంపివేసినట్లు నిర్థారణ అయింది. ఢిల్లీలో అప్పట్లో అత్యంత సంచలనం కల్గించిన ఈ ఉదంతంలో వారికి మరణశిక్షలు విధిస్తూ తీర్పు వెలువడింది. ఘటన తరువాత నాలుగేళ్లకు దోషులు కుల్జీత్ సింగ్ అలియాస్ రంగాకు, జస్బీర్ సింగ్ అలియాస్ బిల్లాకు ఉరిశిక్షలు అమలు అయ్యాయి.

Ranga and Billa were also hanged in Tihar jail 38 years ago