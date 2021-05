రేపు రంగస్వామి ప్రమాణం

పుదుచ్చేరి: కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రిగా ఎఐఎన్‌ఆర్‌సి అధినేత ఎన్ రంగస్వామి శుక్రవారం ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారు. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా ఉన్న తమిళిసై సౌందరరాజన్ ఆయనతో రాజ్‌భవన్‌లో నిరాడంబరంగా జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రమాణం చేయిస్తారని అధికార వర్గాలు గురువారం తెలిపాయి. బిజెపి భాగస్వామ్యపు ఎన్‌డిఎలో భాగంగానే రంగస్వామి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు అవుతోంది. సిఎంతో పాటు ఉప ముఖ్యమంత్రి కూడా ఉంటారని వెల్లడైంది. పుదుచ్చేరిలో ఆరుగురు మంత్రులకు అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ వీడి జనవరిలో బిజెపిలోకి చేరిన ఎ నమశ్శివాయంకు ఉపముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తారని రాజకీయ వర్గాలలో ప్రచారం జరుగుతోంది.

Rangasamy to be sworn in as puducherry cm on may 7