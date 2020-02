సంగారెడ్డి: గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పోలీసుల పేరుతో ఓ మహిళపై ఆత్యాచారయత్నం చేసిన ఘటన జాహీరాబాద్ లో మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్లితే… బస్సులో ప్రయణిస్తున్న మహిళను దుండగులు పోలీసుల పేరుతో తీసుకెళ్లారు. మహిళతో నిషేదిత వస్తువులు ఉన్నాయంటూ తీసుకెళ్లి ఆత్యాచారయత్నం చేశారు. దుండగుల నుంచి తప్పించుకున్న బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించిన ఫిర్యాదు చేసింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Rape attempt on woman with Police Name in Zahirabad