rasi phalalu astrology

మేషం- వృత్తి, వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులను కలుస్తారు. కీలక నిర్ణయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకుంటారు. శుభవార్తలు వింటారు.
వృషభం- దీర్ఘకాలిక రుణాల నుండి బయటపడతారు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. నూతన వ్యాపారాలు లాభాలలో వుంటాయి. శుభకార్యాలలో చురుకుగా పాల్గొంటారు. ఆస్తి వివాదాలు తీరి లబ్ధి పొందుతారు.
మిథునం- ముఖ్యమైన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. బంధువులతో ఏర్పడిన విరోధాలు పరిష్కరించుకొంటారు. బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. స్వల్ప ధన లాభం.
కర్కాటకం – యత్నకార్యసిద్ధి పొందుతారు. పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు పొందుతారు. బంధువుల నుండి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త అవసరం.
సింహం – వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. విద్యా, ఉద్యోగ యత్నాలు కలిసి వస్తాయి.
కన్య- శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. కీలక నిర్ణయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకొంటారు. బంధువులతో ఏర్పడిన విరోధాలు పరిష్కారించుకొంటారు. ఆరోగ్య సమస్యల నుండి బయటపడతారు.
తుల- ముఖ్యమైన పనులలో జాప్యం జరిగిన చివరికి పూర్తి చేస్తారు. విలువైన వస్తు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు లభిస్తాయి.
వృశ్చికం- ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఆరోగ్యం, వాహనాల విషయాలలో నిర్లక్ష్యం తగదు.
ధనస్సు- వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే సూచన. కుటుంబ సమస్యలు ఎదురై చికాకులు పెట్టినా అధిగమిస్తారు. క్రయవిక్రయాలలో లాభాలు అందుకొంటారు.
మకరం- చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. మిత్రులతో ఏర్పడిన కలహాలు పరిష్కరించుకొంటారు.కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి
కుంభం- ముఖ్యమైన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. పాతమిత్రులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. నూతన ఉద్యోగావకాశాలు పొందుతారు. నూతన వ్యాపారాలకు శ్రీకారం చుడతారు.
మీనం- దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. బంధువుల నుండి శుభవార్తలు అందుకొంటారు. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మేలు.