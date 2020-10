మాస్ మహారాజా రవితేజ, ‘రాక్షసుడు’లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్‌ను అందించిన డైరెక్టర్ రమేష్ వర్మ కాంబినేషన్‌లో ఓ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ను నిర్మించేందుకు నిర్మాత సత్యనారాయణ కోనేరు సిద్ధమవుతున్నారు. ఏ స్టూడియోస్‌తో కలిసి బాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థ పెన్ స్టూడియోస్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. ఇక రవితేజ 67వ సినిమాకు సంబంధించి టైటిల్ తో పాటు, ఫస్ట్ లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రానికి “ఖిలాడి” అనే టైటిల్ ను ఖరారు చేశారు. ఈ చిత్రంలో రవితేజ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. మాస్ మహారాజా సరసన మీనాక్షి చౌదరి నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో డింపుల్ హయతి సెకండ్ హీరోయిన్‌గా ఎంపికైంది. ఈ చిత్రానికి దేవిశ్రీ సంగీతం అందిస్తుండగా.. షూటింగ్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందనే విషయం త్వరలో ప్రకటించనున్నారు. ‘మరో అద్భుత ప్రయాణానికి సర్వం సిద్ధం’ అని రవితేజ ఈ సందర్భంగా ట్వీట్ చేశారు.

Unveiling the first look of #Khiladi😎

All set for another exciting journey!@DirRameshVarma #KoneruSatyanarayana #AStudiosLLP @PenMovies pic.twitter.com/PNoBgLkfhg

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) October 18, 2020