న్యూఢిల్లీ : ఆర్‌బిఐ (భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకుల ఎండి, సిఇఒలతో సమావేశమయ్యారు. ఈ భేటీకి డిప్యూటీ గవర్నర్లు ఎంకె జైన్, ఎం రాజేశ్వర్ రావు, మైఖెల్ డి.పాత్ర, టి రవిశంకర్ హాజరయ్యారు. ప్రస్తుత కరోనా మహమ్మారి సమయంలో వ్యక్తులు, వ్యాపారాలకు రుణ సౌకర్యం కల్పించడం ద్వారా ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయని దాస్ గుర్తుచేశారు. ఆర్‌బిఐ ఇటీవల ప్రకటించిన చర్యలను బ్యాంకులు వెంటనే అమలు చేశాయని దాస్ ప్రశంసించారు. కొవిడ్19 సహయక చర్యలను తక్షణమే అమలు చేశాయని, అలాగే బ్యాలెన్స్‌షీట్ పరిష్కరించడంపై దృష్టిపెట్టాలని ఆయన సూచించారు. ఆర్థిక రంగం, బ్యాంకుల్లో రుణ ప్రవాహంపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు.

