నోట్ల ముద్రణ ఆఖరి మార్గం

భారతదేశానికి అంతటి విపత్కర పరిస్థితి లేదు

కొవిడ్ బాండ్‌లను పరిశీలించాలి

ఆర్‌బిఐ మాజీ గవర్నర్ డి.సుబ్బారావు

న్యూఢిల్లీ : ప్రస్తుత కరోనా సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో ఆర్‌బిఐ (భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) నోట్ల ముద్రణ అనేది ఆఖరి మార్గం అవుతుందని, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు లేనప్పుడే ఇది చేయాలని ఆర్‌బిఐ మాజీ గవర్నర్ డి.సుబ్బారావు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశానికి అంతటి విపత్కర పరిస్థితి లేదని అన్నారు. పిటిఐ ఇంటర్వూలో ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనానికి కారణమైన కరోనా సెకండ్ వేవ్‌ను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం కొవిడ్ బాండ్లను పరిశీలించాలని అన్నారు. ఆఖరి మార్గంగా రుణాల సమీకరణకు కొవిడ్ బాండ్లను ప్రభుత్వం పరిశీలించాలని, ఇది కూడా బడ్జెట్ లోబడే ఉండాలని అన్నారు. ప్రస్తుతం కరోనా సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో నిధుల కొరతతో సతమతమవుతున్న కేంద్రానికి కొందరు నోట్లను ముద్రించాలనే సలహాలు ఇచ్చారు.

ఈ నేపథ్యంలో మీడియా సంస్థకు దీనిపై సుబ్బారావు వివరణ ఇస్తూ, ఇది ఆఖరి మార్గమే తప్ప, నోట్ల ముద్రణ చేయాల్సిన అవసరం లేదని, అలాంటి పరిస్థితి కూడా లేదని అన్నారు. ప్రభుత్వానికి నిధుల కొరతను తీర్చేందుకు ఆర్‌బిఐ నోట్లను ముద్రిస్తుందని, ఈ విషయం ప్రజలకు తెలియదని, ఇది పరోక్షంగా జరుగుతుందని అన్నారు. 2021 మార్చి ముగింపు నాటి ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశీయ జిడిపి మైనస్ 7.3 శాతం నమోదైంది. 202122 సంవత్సరానికి జిడిపిలో ద్రవ్యలోటు 6.8 శాతానికి పెరిగింది. మరోవైపు కరోనా సెకండ్ వేవ్‌తో ఏర్పడిన అనిశ్చితి కారణంగా ఆర్‌బిఐ కూడా దేశీయ వృద్ధి రేటు అంచనాను 10.5 శాతం నుంచి 9.5 శాతానికి తగ్గించింది. మరోవైపు ప్రపంచ బ్యాంక్ 2021 సంవత్సరానికి 8.3 శాతం జిడిపిని అంచనా వేసింది.

అమ్మకాల ఒత్తిడితో నష్టాలు

దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు బుధవారం కూడా నష్టాలను చవిచూశాయి. ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకులు, ఆటో స్టాక్స్‌లో అమ్మకాలు వెల్లువెత్తడంతో మార్కెట్లు కుదేలయ్యాయి. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 334 పాయింట్లు కోల్పోయి 51,942 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. ఇక నిఫ్టీ 105 పాయింట్లు పడిపోయి 15,942 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. సెన్సెక్స్ ట్రేడింగ్ సమయంలో 730 పాయింట్ల హెచ్చుతగ్గులకు గురైంది. స్మా, మీడియం స్టాక్స్‌లో కూడా భారీ అమ్మకాలు జరిగాయి. నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ 0.72 శాతం పడిపోగా, స్మాల్ క్యాప్ 1.35 శాతం క్షీణించింది.

స్టాక్ మార్కెట్‌కు ఏ రంగాల నుంచి మద్దతు రాలేదు. వారం మూడో ట్రేడింగ్ రోజు మార్కెట్ బలంగా ప్రారంభమైంది. ఓ దశలో నిఫ్టీ కొత్త జీవిత కాల గరిష్ట స్థాయి 15,800 పాయింట్లకు చేరుకుంది. కానీ లాభాల స్వీకరణ ఊపందుకోవడంతో మార్కెట్లు నష్టాల వైపు పయనించాయి. జూన్ 8న విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్‌ఐఐలు) రూ.1,422.71 కోట్ల విలువైన షేర్లను కొనుగోలు చేశారు. దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (డిఐఐలు) రూ.1,626.98 కోట్ల షేర్లను అమ్మారు.

