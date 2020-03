18న యెస్ బ్యాంకుపై మారటోరియం రద్దు

న్యూఢిల్లీ: సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న యెస్ బ్యాంక్‌పై ఆర్‌బిఐ విధించిన మారటోరియంను ఈ నెల 18న ఎత్తివేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం తాజాగా ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం ఎస్‌బిఐ ప్రకటించిన ‘ యెస్ బ్యాంక్ పునరుద్ధరణ ప్రణాళిక2020 నెల 13నుంచే అమలులోకి వచ్చినట్లయింది. యెస్ బ్యాంక్‌ను గట్టెక్కించేందుకు ఈ ప్రణాళికకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన అనంతరం తాజాగా ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన మూడో పనిదినం సాయంత్రంనుంచి నిషేధం ఎత్తివేత అమలులోకి రానుంది. అంటే ఈ నెల 18వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటలకు యెస్ బ్యాంక్‌పై ఈ తాత్కాలిక నిషేధం తొలగిపోతుంది.అలాగే ప్రస్తుతం యెస్ బ్యాంక్ అడినిస్ట్రేటర్‌గా ఉన్న ప్రశాంత్‌కుమార్‌ను కొత్తగా రూపు దిద్దుకోనున్న యెస్ బ్యాంక్ బోర్డు ఎండి, సిఇఓగా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొంది.

ఈ నెల 5న యెస్ బ్యాంక్‌పై మారటోరియం విధిస్తూ ఆర్‌బిఐ నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. నిషేధం ఎత్తివేత అనంతరం యెస్ బ్యాంక్ ఖాతాదారులు రూ.50 వేలకు మించి నగదు ఉపసంహరణకుఅవకాశం ఏర్పడుతుంది. కాగా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ( పిఎన్‌బి) మాజీ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ సునీల్ మెహతా యెస్ బ్యాంక్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.అలాగే మహేశ్ కృష్ణమూర్తి, అతుల్ భేడా నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లుగా వ్యవహరించనున్నారు. ఇదివరకే ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రకటించిన ప్రకారంయెస్ బ్యాంక్‌పై ప్రస్తుతం అమలు చే స్తున్న నిషేధాన్ని (మారటోరియం) ఎత్తివేసిన వారం రోజుల్లోగా వీరంతా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. తద్వారా యెస్ బ్యాంక్‌కు కొత్త డైరెక్టర్ల బోర్డు ఏర్పాటు కానుంది. కొత్త బోర్డులోకి ఎస్‌బిఐ మరో ఇద్దరు సభ్యులను నామినేట్ చేసే అవకాశముంది.

అలాగే ఆర్‌బిఐ కూడా మరొకరు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మందిని అదనపు డైరెక్టర్లుగా కొత్త బోర్డులో నియమించవచ్చు. అంతేకాకుండా వందకు పైగా షేర్లు కలిగి ఉన్న ఇప్పుడున్న షేర్ హోల్డర్లు, పునరుద్ధరణ ప్రణాళిక కింద షేర్లు కేటాయించిన ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్లకు సంబంధించి 75 శాతం షేర్ల వరకు మూడు సంవత్సరాలు లాకిన్ పీరియడ్ ఉంటుందని కూడా ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ తెలియజేసింది. సంక్షోభంలో చిక్కుకున్న యెస్ బ్యాంకును గట్టెక్కించేందుకు ప్రభుత్వం, ఆర్‌బిఐ చకాచకా చర్యలు తీసుకొంటున్న విషయం తెలిసిందే. మారటోరియం విధించిన వెంటనే పునరుద్ధరణ ప్రణాళికకు ఆర్‌బిఐ ఆమోదం తెలపగా, కేంద్ర మంత్రివర్గం శుక్రవారం దాన్ని ఆమోదించింది. మరో వైపు దిగ్గజ ఆర్థిక సంస్థలు యెస్ బ్యాంకులో పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. ఇప్పటికే 48 శాతం వాటా కొనుగోలుకు రూ.7,250 కోట్లు పెట్టుబడి పెడతామని ఎస్‌బిఐ ప్రకటించింది. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, ఐసిఐసిచ బ్యాంకులు చెరో వెయ్యి కోట్లు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ రూ.600 కోట్లు, కోటక్ మహింద్రా బ్యాంక్ రూ. 500 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెడతామని ప్రకటించాయి. ప్రతిపాదిత ఈ లావాదేవీల తర్వాత యెస్ బ్యాంకులో దాదాపు 70 శాతం వాటా ఈ ఐదు ఆర్థిక సంస్థల చేతిలోనే ఉంటుంది.

