తక్షణం రూ.2,450 కోట్లు

న్యూఢిల్లీ: బెయిలవుట్, పునరుద్ధరణ ప్రణాళికలో భాగంగా సంక్షోభంలో ఉన్న యస్ బ్యాంక్‌లో 49 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేస్తామని, దీనికోసం రూ.10 వేల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని ఎస్‌బిఐ ప్రకటించింది. మొదటగా మూలధనంగా రూ.2,450 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నామని, దీంతో యస్ బ్యాంక్ నగదు కొరత ప్రభావం తగ్గనుందని ఎస్‌బిఐ చైర్మన్ రజనీష్ కుమార్ వివరించారు. యస్ బ్యాంక్‌లో 49 శాతం వాటాను తీసుకోవడానికి ఎస్‌బిఐ బోర్డు సూత్రప్రాయంగా అనుమతి ఇచ్చిందని, ఈ ప్రణాళికపై న్యాయ బృందం పనిచేస్తోందని అన్నారు. ఎస్‌బిఐ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ, యస్ బ్యాంక్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనే నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నామని, ఈ బ్యాంక్ మనుగడ అత్యంత కీలకమని అన్నారు.

బ్యాంక్ విఫలమైతే దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని, దాంతో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని అన్నారు. ఏప్రిల్ 3వరకు యస్ బ్యాంక్ మారటోరియం గడువు ఉంటుంది. దాదాపు 20 వేల మిలియన్ల షేర్లు రూ.10 చొప్పున(ముఖ విలువ రూ.2) మొత్తం మూలధనం రూ.20 వేల కోట్లు సమీకరించనున్నారు. 49 శాతం వాటా కొనుగోలు కోసం ఎస్‌బిఐకి రూ.10 వేల కోట్లు అవసరమవుతాయి. ఆర్‌బిఐ పునరుద్ధరణ ప్రణాళిక గురించి వివరించే సందర్భంలో ఎస్‌బిఐ చీఫ్ రజనీష్ కుమార్ ఈ విషయం మీడియాకు వెల్లడించారు. ఎస్‌బిఐ ట్రెజరీ టీమ్ పెట్టుబడి ప్రణాళికపైనే పనిచేస్తోందని అన్నారు. పెట్టుబడి పరిమాణం ఇన్వెస్టర్లు, యస్ బ్యాంక్ మొత్తం మూలధన అవసరంపై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపారు. మూడేళ్ల లాకిన్ పిరియడ్‌తో 26 శాతం వాటాకు ఎస్‌బిఐ రూ.5500 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయనుంది.

కాగా బ్యాంకుపై కఠిన నిబంధనలను విధిస్తూ ఆర్‌బిఐ ఆ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ల బోర్డును తక్షణమే రద్దు చేసింది. అలాగే బ్యాంకు వినియోగదారులకు ఉపసంహరణ పరిమితిని రూ.50 వేలుగా నిర్ణయించారు. వినియోగదారులు ఒక నెలలో ఇంతకంటే ఎక్కువ విత్‌డ్రా చేసుకోలేరు. ఎస్‌బిఐ మాజీ చీఫ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ ప్రశాంత్ కుమార్‌ను యస్ బ్యాంక్ కొత్త నిర్వాహకుడిగా ఆర్‌బిఐ నియమించింది. శుక్రవారం ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ యస్ బ్యాంక్ సంక్షోభం గురించి మాట్లాడుతూ, 2014కు ముందు చాలా పెద్ద కంపెనీలకు బ్యాంక్ రుణాలు ఇచ్చింది. యస్ బ్యాంక్ అప్పు ఇచ్చిన సమస్యాత్మక సంస్థలలో అనిల్ అంబానీ గ్రూప్, ఎస్సెల్, డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్, ఐఎల్‌ఎఫ్‌ఎస్, వోడాఫోన్ ఉన్నాయని చెప్పారు.

చాలాకాలంగా ఇబ్బందుల్లో

ప్రైవేటు రంగ యెస్ బ్యాంక్ చాలా కాలంగా పెరుగుతున్న అప్పులతో సమస్యల్లో ఉంది. బ్యాంకింగ్ నిబంధనలను పాటించటానికి బ్యాంకుకు రెండు బిలియన్ డాలర్లు అవసరం, అయితే గత రెండేళ్లలో పలువురు పెట్టుబడిదారులతో చర్చలు జరిపినప్పటికీ ఈ మొత్తాన్ని సమీకరించడంలో విఫలమైంది. ఆరు నెలల క్రితం పెద్ద కుంభకోణం వెలుగులోకి వచ్చిన తరువాత పిఎంసి బ్యాంక్ విషయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇలాంటి చర్య తీసుకుంది.

యస్ బ్యాంక్ ఎఫ్‌డీలు, షేర్లపై ఆంక్షలు

యస్ బ్యాంక్ జారీ చేసిన బ్యాంక్ గ్యారెంటీ, ఎఫ్‌డీ(ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్)లు వంటి వాటిపై స్టాక్ ఎక్సేంజ్‌లు పలు ఆంక్షలు విధించాయి. వీటితో ట్రేడింగ్ చేసేందుకు మార్జిన్‌గా బ్రోకర్ సంస్థలు వెసులుబాటు ఇస్తాయి. అయితే ఆర్‌బిఐ యస్ బ్యాంక్‌పై ఆంక్షలు నేపథ్యంలో స్టాక్ ఎక్సేంజ్‌లు తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. యస్ బ్యాంక్‌కు చెందిన అన్ని రకాల గ్యారెంటీలు మార్చి 11 నాటికి కొత్త వాటితో రిప్లేస్ చేస్తారు. అప్పటి నుంచి ఎక్సేంజ్‌లు యస్ బ్యాంక్ స్టాక్స్‌ను తనాఖా పెట్టుకునేందుకు అంగీకరించే అవకాశం ఉండదు. మే నెల ముగింపు వరకు యస్ బ్యాంక్‌కు చెందిన అన్ని డెరివేటివ్ కాంట్రాక్ట్‌లు కూడా రద్దు చేస్తున్నట్టు ఎన్‌ఎస్‌ఇ(నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్) ప్రకటించింది. ‘యస్ బ్యాంక్‌లో ఇటీవల పరిణామాల కారణంగా యస్ బ్యాంక్ నుంచి ఎలాంటి కొత్త బ్యాంక్ గ్యారెంటీలు, ఎఫ్‌డీలు ఉండవు’ అని ఎన్‌ఎస్‌ఇ సర్కులర్‌లో పేర్కొంది.

రెండో రోజూ రాణా కపూర్ ఇడి విచారణ

యస్ బ్యాంక్‌పై ఆర్‌బిఐ నిషేధం తర్వాత ఈ బ్యాంక్ వ్యవస్థాపకుడు రాణా కపూర్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఇడి) విచారిస్తోంది. శుక్రవారం ప్రారంభించిన విచారణను కొనసాగిస్తోంది. రాణా కపూర్, ఇతరులపై మనీ లాండరింగ్ విచారణలో భాగంగా ఇడి ప్రశ్నిస్తోంది. శనివారం సాయంత్రం బల్లార్డ్ ఎస్టేట్ ఏరియాలో ఇడి కార్యాలయానికి కపూర్‌ను తీసుకెళ్లినట్టు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. రుణాలను ప్రాసెస్ చేసి తిరిగి పొందాలని రాణా కపూర్ నిర్ణయించారు. వ్యక్తిగత సంబంధాల ఆధారంగా రుణాలు ఇచ్చారు. అనిల్ అంబానీ గ్రూప్, ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్‌ఎస్, సిజి పవర్, ఎస్సార్ పవర్, రేడియస్ డెవలపర్స్, మంత్రి గ్రూప్ వంటి వ్యాపార సంస్థలకు రుణాలు ఇవ్వడంలో బ్యాంక్ ముందుంది.

ఈ వ్యాపార వర్గాలు ఎగవేతదారులుగా మారడంతో బ్యాంకుకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2017లో బ్యాంక్ 6,355 కోట్ల రూపాయలను ఎన్‌పిఎలుగా ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత ఆర్‌బిఐ బ్యాంకుపై దృష్టిపెట్టడం ప్రారంభించింది. 2018లో రాణా కపూర్ అప్పులు, బ్యాలెన్స్ షీట్లలో తప్పు చేశారని ఆర్‌బిఐ ఆరోపించింది. అలాగే చైర్మన్ పదవి నుంచి తొలగాలని ఆదేశించింది. యస్ బ్యాంక్ షేర్లను నేను ఎప్పుడూ అమ్మనని రాణా ట్వీట్ చేశారు. కానీ 2019 అక్టోబర్‌లో ఆయన తన గ్రూప్ వాటాను 4.72 శాతానికి తగ్గించుకున్నారు.

ఆందోళనలో కస్టమర్లు.. ఎటిఎంలు వెలవెల

యస్ బ్యాంక్‌పై ఆంక్షలు విధించిన నేపథ్యంలో ఆందోళనలో ఉన్న కస్టమర్లు డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు ఏటిఎంల వద్ద బార్లుతీరారు. డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు పెద్దపెద్ద క్యూలలో నిలబడుతున్నారు. అయితే కొన్ని బ్యాంక్ ఎటిఎంల వద్ద నగదు అయిపోవడం, మళ్లీ నింపేందుకు అధికారులు ప్రయత్నాలు చేపట్టకపోవడంతో ఖాతాదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో ఎటిఎంలు వెలవెలబోతున్నాయి. మరోవైపు కస్టమర్లు డబ్బును డ్రా చేసుకునేందుకు అక్కడే గంటల తరపడి వేచిచూస్తున్నారు. నెలకు రూ.50లకు మించి విత్‌డ్రా చేసుకోరాదని ఆర్‌బిఐ యస్ బ్యాంక్ కస్టమర్లకు పరిమితి విధించిన విషయం తెలిసిందే.

