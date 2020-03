డిపాజిటర్ల డబ్బు సురక్షితం

ఏడాది వరకు ఉద్యోగుల వేతనాలకు ఢోకా ఉండదు

బ్యాంకును కాపాడడానికి ప్రభుత్వం, ఆర్‌బిఐ కలిసి పనిచేస్తున్నాయి

30 రోజుల్లో బ్యాంక్ పునరుద్ధరణ ప్రణాళిక

యస్ బ్యాంక్ సంక్షోభంపై నిర్మలా సీతారామన్

న్యూఢిల్లీ : నగదు కొరతను ఎదుర్కొంటున్న ప్రైవేటురంగ యస్ బ్యాంక్‌ను ఆర్‌బిఐ 30 రోజులపాటు నియంత్రణలోకి తీసుకున్న తర్వాత మరుసటి రోజు ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ డిపాజిటర్లకు భరోసా ఇచ్చారు. యస్ బ్యాంక్‌ను కాపాడటానికి ప్రభుత్వం, ఆర్‌బిఐ(భారతీయ రిజర్వు బ్యాంక్) కలిసి పనిచేస్తున్నాయని శుక్రవారం మీడియా సమావేశంలో అన్నారు. ప్రతి ఖాతాదారుడి డబ్బు సురక్షితంగా ఉందని, కేంద్రం నిరంతరం ఆర్‌బిఐతో సంప్రదింపులు జరుపుతోందని ఆమె తెలిపారు. ఆర్‌బిఐ ఎత్తిచూపినట్టుగా యస్ బ్యాంక్ నిర్వహణలో ప్రధాన లోపాలు సంస్థను దెబ్బతీశాయి. అమలు ప్రక్రియ బలహీనం, తప్పుడు ఆస్తుల వర్గీకరణ, ప్రమాదకర రుణ నిర్ణయాలు బ్యాంక్‌ను సంక్షోభంలో నెట్టేశాయని మంత్రి అన్నారు.

మారటోరియం వ్యవధి(30 రోజులు)లోగా బ్యాంక్ పునరుద్ధరణ ప్రణాళికతో వస్తామని, కస్టమర్లు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. ఏడాది పాటు బ్యాంక్ ఉద్యోగుల వేతనాలకు ఇబ్బంది ఉండదని తెలిపారు. అనిల్ అంబానీ గ్రూప్, ఎస్సెల్ గ్రూప్, డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్, ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్‌ఎస్, వొడాఫోన్ వంటి సంస్థకు ఇచ్చిన రుణాల వల్ల యస్ బ్యాంక్ సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిందని సీతారామన్ అన్నారు. ప్రభుత్వం త్వరలో తీర్మాన ప్రణాళికతో రానుందని, గత రెండు నెలలుగా బ్యాంక్ పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. బ్యాంకులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అంచనా వేయాలని, సమస్యకు ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారో గుర్తించాలని ఆర్‌బిఐని కోరినట్లు మంత్రి చెప్పారు.

వేగంగా పరిష్కారం: ఆర్‌బిఐ గవర్నర్

ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ మాట్లాడుతూ, యస్ బ్యాంకు సమస్యలను అతి త్వరలో పరిష్కరిస్తామని అన్నారు. దీనికోసం 30 రోజుల కాలపరిమితి నిర్ణయించామని, ఈ దిశగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ చర్యలు తీసుకుంటుందని అన్నారు. ఏ సంస్థను దృష్టిలో ఉంచుకుని యస్ బ్యాంక్‌పై ఆంక్షలు విధించే నిర్ణయం తీసుకోలేదని అన్నారు. దేశ బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక వ్యవస్థ, భద్రత, స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు.

ఇది మొత్తం బ్యాంకింగ్ రంగం సమస్య కాదు: రజనీష్ కుమార్

యస్ బ్యాంక్ సమస్య దానికి మాత్రమే సంబంధించినది, ఇది మొత్తం బ్యాంకింగ్ రంగం సమస్య కాదని ఎస్‌బిఐ(స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) చైర్మన్ రజనీష్ కుమార్ అన్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ యస్ బ్యాంకును నిషేధించిన మరుసటి రోజు ఆయన ఈ విషయం చెప్పారు. యస్ బ్యాంక్‌లో వాటాలను ఎస్‌బిఐ కొనుగోలు చేసేందుకు బ్యాంకుకు ఇప్పటికే సూత్రప్రాయంగా అనుమతి లభించిందని చెప్పారు. యస్ బ్యాంక్ కేసులో అన్ని పెట్టుబడి ఎంపికలు తెరిచి ఉన్నాయని, కస్టమర్లు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన అన్నారు. కస్టమర్ల డిపాజిట్‌లు పూర్తిగా సురక్షితమని అన్నారు.

కస్టమర్ల ప్రయోజనాలు కాపాడతాం: ముఖ్య ఆర్థిక సలహాదారుడు

ముఖ్య ఆర్థిక సలహాదారుడు కృష్ణమూర్తి సుబ్రమణ్యం యస్ బ్యాంక్ కస్టమర్ల ప్రయోజనాల భద్రతకు హామీ ఇచ్చారు. బ్యాంక్ డిపాజిటర్ల డబ్బు సురక్షితమని, బ్యాంకును పునర్నిర్మించడానికి అన్ని అంశాలను పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పారు. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌తో భేటీ అయిన తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ సరైన చర్యలు తీసుకుందని చెప్పారు.

విత్‌డ్రా పరిమితి రూ.50 వేలు

యస్ బ్యాంక్ నుండి డబ్బు తీసుకోవటానికి ఆర్‌బిఐ గరిష్ట పరిమితిని నిర్ణయించింది. ఇక నుంచి బ్యాంకు ఖాతాదారులు గరిష్టంగా 50 వేల రూపాయలను మాత్రమే విత్‌డ్రా చేసుకోగలరు. యస్ బ్యాంక్ ఆర్థిక పరిస్థితి తీవ్రంగా క్షీణించడంతో ఆర్‌బిఐ 30 రోజుల పాటు ఆ బ్యాంక్ బోర్డుపై నియంత్రణ తీసుకుంది. మాజీ ఎస్‌బిఐ డిఎమ్‌డి, సిఎఫ్‌ఒ ప్రశాంత్ కుమార్‌లను బ్యాంకు అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గా నియమించారు.

సంక్షోభానికి బాధ్యత రాణా కపూరేనా..

అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన యస్ బ్యాంక్ గత కొన్ని నెలలుగా వార్తల్లో ముఖ్యాంశంగా మారింది. ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ యస్ బ్యాంక్ నుండి డబ్బు విత్‌డ్రాపై పరిమితిని నిర్ణయించింది. వినియోగదారులు నెలలో రూ.50 వేలకు మించి ఉపసంహరించుకోలేరు. ఆర్‌బిఐ నిషేధం తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులు కూడా యస్ బ్యాంక్‌ను ‘నో’ అని పిలుస్తున్నారు. బ్యాంకు ఈ పరిస్థితికి దాని వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సిఇఒ రాణా కపూర్ బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. రాణా ఈ బ్యాంకును ఎలా ప్రారంభించారు. బ్యాంక్ అటువంటి స్థితికి చేరుకోవడానికి ఏమి జరిగింది? కథాకమామిషు తెలుసుకుందాం.

రాణా కపూర్ ఎవరు?

1957 సెప్టెంబర్ 9న ఢిల్లీలో జన్మించిన రాణా కపూర్ దేశంలో విజయవంతమైన బ్యాంకర్ల జాబితాలో ఒకరు. ఆయన చదువుకునే సమయంలో ఆల్ ఇండియా మేనేజ్‌మెంట్ అసోసియేషన్ (ఎఐఎంఎ) నుండి గౌరవ ఫెలోషిప్, న్యూజెర్సీలోని రట్జర్స్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ప్రెసిడెంట్ మెడల్, జిబి పంత్ అగ్రికల్చర్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి గౌరవ ఫెలోషిప్ పొందారు. ఆయనకు భార్య బిందు కపూర్, ముగ్గురు కుమార్తెలు రాధా, రాఖీ, రోష్ని ఉన్నారు.

బ్యాంకింగ్ వృత్తి

ఎంబిఎ డిగ్రీ సంపాదించిన తర్వాత 1980 లో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా (బిఒఎ) లో మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీగా పనిచేయడం ప్రారంభించారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాతో కలిసి 16 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. వివిధ హోదాల్లో పనిచేసిన రాణా 2004లో తన బంధువు అశోక్ కపూర్ సహకారంతో యస్ బ్యాంక్‌ను ప్రారంభించారు. రానాతో పాటు యస్ బ్యాంక్ ప్రారంభించిన అశోక్ కపూర్ 26/11 ముంబై దాడిలో మరణించారు. దీని తర్వాత బ్యాంకు యాజమాన్యంపై అశోక్ భార్య మధు, రాణా మధ్య గొడవ ప్రారంభమైంది. మధు తన కుమార్తెకు బ్యాంక్ బోర్డులో చోటు కోరుకున్నారు. ఈ వివాదం నెమ్మదిగా బ్యాంక్ మూలాలపై ప్రభావం చూపింది. ఆ తర్వాత బ్యాంక్ ఈ రోజు ఈ స్థితికి చేరుకుంది.

వ్యక్తిగత సంబంధాల ఆధారంగా రుణాలు

రుణాలను ప్రాసెస్ చేసి తిరిగి పొందాలని రానా కపూర్ నిర్ణయించారు. వారు వారి వ్యక్తిగత సంబంధాల ఆధారంగా ప్రజలకు రుణాలు ఇచ్చారు. అనిల్ అంబానీ గ్రూప్, ఐఎల్ అండ్ ఎఫ్‌ఎస్, సిజి పవర్, ఎస్సార్ పవర్, రేడియస్ డెవలపర్స్, మంత్రి గ్రూప్ వంటి వ్యాపార సంస్థలకు రుణాలు ఇవ్వడంలో బ్యాంక్ ముందుంది. ఈ వ్యాపార వర్గాలు ఎగవేతదారులుగా మారడంతో బ్యాంకుకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 2017లో బ్యాంక్ 6,355 కోట్ల రూపాయలను ఎన్‌పిఎలను ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత ఆర్‌బిఐ బ్యాంకుపై దృష్టిపెట్టడం ప్రారంభించింది. 2018లో రాణా కపూర్ అప్పులు, బ్యాలెన్స్ షీట్లలో తప్పు చేశారని ఆర్‌బిఐ ఆరోపించింది. అలాగే చైర్మన్ పదవి నుంచి తొలగాలని ఆదేశించింది. ఈ పద్ధతిలో చైర్మన్‌ను తొలగించడం బ్యాంకు చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి. యస్ బ్యాంక్ షేర్లను నేను ఎప్పుడూ అమ్మనని ట్వీట్ చేసిన రానా కపూర్ 2019 అక్టోబర్‌లో ఆయన గ్రూప్ వాటా 4.72 శాతానికి తగ్గించుకున్నారు.

బ్యాంకు ఎటిఎంల వద్ద క్యూలు

యస్ బ్యాంక్‌పై ఆంక్షలు విధించడంతో ఖాతాదారులు బ్యాంక్ ఎటిఎంల వద్ద క్యూలు కట్టారు. ఆందోళన చెందిన వారు డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. యస్ బ్యాంక్ నుంచి డబ్బు విత్‌డ్రాపై ఆర్‌బిఐ పరిమితి విధించింది. ఖాతాదారులు నెలలో రూ.50 వేలనే విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. ఈ కారణంగా వారు డబ్బును విత్‌డ్రా చేసుకునేందుకు క్యూలు కట్టాల్సి వచ్చింది.

కస్టమర్లకు ఏం జరుగుతుంది?

ఈ పరిస్థితిలో ఖాతా నుండి ఇఎంఐ, సిప్, భీమా ప్రీమియం వంటి చెల్లింపుల గురించి బ్యాంక్ వినియోగదారుల మదిలో చాలా ప్రశ్నలు మెదులుతాయి. వాటి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం.

1.యస్ బ్యాంక్‌లో జీతం ఖాతా ఉన్నవారికి ఏమి జరుగుతుంది? జీతం 50 వేల రూపాయలు కన్నా తక్కువ ఉంటే కలత చెందాల్సిన అవసరం లేదు. జీతం 50 వేలకు మించి ఉంటే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. కస్టమర్లు 1 నెలలో 50 వేలకు మించి ఉపసంహరించుకోలేరు.

2.ఇఎంఐ, సిప్ లేదా బీమా వాయిదాలు 50 వేలకు మించి ఉంటే ఏమి జరుగుతుంది? పరిమితి లోపు ఉండే ఏంకాదు. ఇఎంఐ, సిప్ లేదా బీమా వాయిదాలు 50 వేలకు మించి ఉంటే అది బౌన్స్ అవుతుంది.

3. ఏ పరిస్థితులలో మీరు 50 వేలకు మించి ఉపసంహరించుకోవచ్చు? డిపాజిటర్ లేదా అతనిపై ఆధారపడిన ఎవరైనా చికిత్స పొందాలంటే. ఇది కాకుండా విద్య కోసం ఖర్చు చేయాలి. వివాహం లేదా ఇతర వేడుకల సందర్భంగా 50 వేలు కంటే ఎక్కువ ఉపసంహరణ. మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ, ఎడ్యుకేషన్ ఫీజు లేదా ఇంట్లో వివాహం కోసం రూ .5 లక్షలు అని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది.

4. ఈ సమస్య ఎంతకాలం? బ్యాంక్ 30 రోజుల పాటు ఆర్‌బిఐ బోర్డు నియంత్రణలోకి వచ్చింది.బ్యాంక్‌లో కన్సార్టియం కొనుగోలు వాటాను ఎస్‌బిఐ నడిపిస్తుంది. ఎకనామిక్ టైమ్స్ ప్రకారం, ఎస్బిఐ, ఎల్‌ఐసి కలిసి బ్యాంక్లో 49% వాటాను కొనుగోలు చేయవచ్చు.

5. యస్ బ్యాంక్ ఎంతకాలంగా ఇబ్బందుల్లో ఉంది? యస్ బ్యాంక్ 2018 ఆగస్టు నుండి సంక్షోభంలో ఉంది.

6. బ్యాంక్ మునిగితే మీ డబ్బుకు ఏమి జరుగుతుంది? డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారెంటీ కార్పొరేషన్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం, బ్యాంక్ విఫలమైతే అప్పుడు ఖాతాదారులకు రూ .5 లక్షలు లభిస్తాయి. మొత్తం వరకు సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో బడ్జెట్ సెషన్‌లో బ్యాంక్ గ్యారెంటీని రూ .1 లక్ష నుంచి రూ .5 లక్షలకు పెంచారు.

RBI to look into what went wrong at Yes Bank