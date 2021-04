చెన్నై: ఆర్‌సిబికి… పంజాబ్ కింగ్స్ అదిరిపోయే పంచ్ ఇచ్చింది. శుక్రవారం ఆర్‌సిబికి ఆటగాడు మ్యాక్స్ వెల్ 100 మీటర్ల సిక్స్ కొట్టాక.. రెడ్ గోల్డ్ జెర్సీలో మాక్సి-మమ్ అదరగొట్టాడు…. పంజాబ్ కింగ్స్ కు ధన్యవాదాలు అంటూ ఆర్‌సిబి ట్వీట్ చేసింది. మ్యాక్స్ వెల్ గత సీజన్లో పంజాబ్ తరుపున ఆడాడు. దీనికి పంజాబ్ కింగ్స్ రిప్లై ఇచ్చింది. గేల్, రాహుల్, మాండీ, సర్ఫరాజ్, మయాంక్ ను ఇచ్చినందుకు మీకు కూడా థాంక్యూ అంటూ రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. గతంలో వీరంతా ఆర్‌సిబికి ఆడారు. ఐపిఎల్ సీజన్14లో రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు మంచి శుభారంభం చేసింది. శుక్రవారం జరిగిన ఆరంభ మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు రెండు వికెట్ల తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్ ఓడించిన సంగతి తెలిసిందే.

First Maxi-mum in Red and Gold and he nearly hits it out of Chennai!🤯

Thank you @PunjabKingsIPL. We would hug you if not for social distancing 🤗#PlayBold #WeAreChallengers #MIvRCB #DareToDream

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) April 9, 2021