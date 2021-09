డ్రగ్స్ పరీక్షలకు సిద్ధం : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : తాను డ్రగ్స్ పరీక్షలకు సిద్ధమని, టిపిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ ఎంపి రాహుల్ పరీక్షలకు సిద్ధంగా ఉన్నారా… అని మంత్రి, టిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కెటిఆర్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి విసిరిన వైట్ ఛాలెంజ్ పై కెటిఆర్ స్పందించారు. తాను ఎటువంటి పరీక్షలకైనా సిద్ధమేనని, అయితే రాహుల్ గాంధీ పరీక్షలకు సిద్ధమైతే, తాను ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ వచ్చి పరీక్షలు చేయించుకుంటానని కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు. చర్లపల్లి జైలుకు వెళ్లివచ్చిన వారితో పరీక్షలు చేయించుకునే స్థితిలో తాను లేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. తాను పరీక్షలు చేయించుకుని క్లీన్ చీట్ తో వస్తే రేవంత్ రెడ్డి తనకు క్షమాపణలు చెప్పి, పదవులను వదులుకోవాలని కెటిఆర్ డిమాండ్ చేశారు. ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ రెడ్డి సత్య శోధన పరీక్షలకు సిద్ధమా అని కెటిఆర్ ప్రశ్నించారు. స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ప్రభుత్వంపై, సిఎం కెసిఆర్ పై, తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేసే రేవంత్ రెడ్డి వంటి చిల్లరగాళ్లకు ప్రజలే తగిన బుద్ధి చెబుతారని కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు కెటిఆర్ సోమవారం ట్వీట్ చేశారు.

I am ready for any test & will travel to AIIMS Delhi if Rahul Gandhi is willing to join. It’s below my dignity to do it with Cherlapally jail alumni

If I take the test & get a clean chit, will you apologise & quit your posts?

Are you ready for a lie detector test on #Note4Vote https://t.co/8WqLErrZ7u

