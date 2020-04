అడిగితే వస్తా: రఘురాం రాజన్

న్యూఢిల్లీ: ఆర్‌బిఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ ఏదైనా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడతారు. సంక్షోభ పరిస్థితులను ముందే అంచనా వేయడం, వాటి తగిన పరిష్కారం చూడడంలో ఆయన దిట్ట.. అయితే యుఎస్‌లో ఉన్న ఆయన భారత్‌కు వచ్చేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. ఓ ప్రైవేటు టీవీ చానెల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో రాజన్ మాట్లాడుతూ, మహమ్మారిపై సలహాలు, వ్యూహాలు అవసరమైతే భారత్‌కు రావాలని కోరితే తప్పకుండా వస్తానని అన్నారు. భారతదేశ ఆర్థికవిధానాలపై పలు కీలక సూచనలు చేసిన ఆయన తాజాగా అంతర్జాతీయ ద్యవ్యనిథి సంస్థ (ఐఎంఎఫ్) ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన సలహా బృందంలో చోటు దక్కించుకన్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా 12మంది ఆర్థిక నిపుణులతో ఏర్పాటైన ఈ కమిటీలో రఘురామ్ రాజన్‌ను కూడా చేరుస్తూ ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ క్రిస్టలినా జార్జీవా ఒక ప్రకటన జారీ చేశారు. గ్లోబల్ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కారణంగా ఉత్పన్నమైన అసాధారణ సవాళ్లు, పరిణామాలపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దృక్పథాలను అందిస్తుందని ఐఎంఎఫ్ శుక్రవారం తెలిపింది. ఆర్థికమాంద్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తమ సభ్యదేశాలను ఆదుకునేందుకు నిపుణుల సలహాలు తమకిపుడు చాలా అవసరం అని ఆమె చెప్పారు. 2016 సెప్టెంబర్ వరకు మూడేళ్లపాటు ఆర్‌బిఐ గవర్నర్‌గా పనిచేసిన రాజన్ ప్రస్తుతం అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మక విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

Ready to help India in dealing with Covid stress if asked