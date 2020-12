కార్మికుల కనీస వేతనాలు తగ్గించడం అన్యాయం : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : విదేశాల్లో ప‌ని చేసే కార్మికుల క‌నీస వేత‌నాలు త‌గ్గించ‌డం అన్యాయమని తెలంగాణ రాష్ర్ట ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. క‌నీస వేత‌నాలు 30 నుంచి 50 శాతం త‌గ్గించ‌డంపై కెటిఆర్ తీవ్ర అభ్యంత‌రం తెలిపారు. ఈ మేర‌కు కెటిఆర్ ట్వీట్ చేశారు. కనీస వేతన ఒప్పందాల్లో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన మార్పులు కార్మికులకు నష్టం కలిగించేవిధంగా ఉన్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కనీస వేతనాలు తగ్గించడం వల్ల గ‌ల్ఫ్ దేశాల్లో ప‌ని చేసే తెలంగాణ వ‌ల‌స కార్మికులపై తీవ్ర ప్ర‌భావం ప‌డుతుంద‌ని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరోనా‌, లాక్‌డౌన్ వ‌ల్ల వ‌ల‌స కార్మికులు తీవ్ర సంక్షోభంలో ఉన్నారని ఆయన తెలిపారు. వ‌ల‌స కార్మికులకు ప్ర‌యోజ‌నాల‌ను కాపాడేందుకు కృషి చేయాల‌ని ఆయన కేంద్రాన్ని కోరారు. కార్మికుల ప్రయోజనాలకు నష్టం జరిగేవిధంగా కేంద్రం వ్యవహరించడం దారుణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. తక్షణమే తగ్గించిన కార్మికుల కనీస వేతనాలను తిరిగి పునరుద్ధరించాలని కెటిఆర్ డిమాండ్ చేశారు.

Hon'ble MEA @DrSJaishankar Ji

The recent circulars issued by MEA reducing Minimum Referral Wages by 30-50 percent as reported are a cause for huge concern as wages of lakhs of migrant workers from Telangana working in the Gulf countries will get adversely impacted pic.twitter.com/yfF8jPX6RW

— KTR (@KTRTRS) December 22, 2020