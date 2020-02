మళ్లీ కోటా వివాదం

ఎస్‌సి, ఎస్‌టిలకు ప్రభుత్యోద్యోగాలలో ప్రత్యేక కేటాయింపులు (రిజర్వేషన్లు) కల్పించవలసిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై లేదని, ప్రమోషన్లలో రిజర్వేషన్లు కోరడం ప్రాథమిక హక్కు కాదని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం గత శుక్రవారం నాడు ఇచ్చిన తీర్పు పార్లమెంటు లోపల, బయట తీవ్రమైన అలజడిని రేకెత్తిస్తున్నది. ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం 2012లో జరిపిన నియామకాల్లో రిజర్వేషన్ల సూత్రాన్ని పాటించకపోడంపై దాఖలయిన కేసులో రాజ్యాంగంలోని 16వ అధికరణ 1, 4వ క్లాజుల ప్రాతిపదిక మీద ధర్మాసనం ఈ తీర్పునిచ్చింది. ఎస్‌సి, ఎస్‌టిలకు ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించితే వారికి ఆ ఉద్యోగాల్లో తగిన ప్రాతినిధ్యం లేదని రుజువు చేసే సమాచారాన్ని సేకరించిన తర్వాత అలా చేయవచ్చునని న్యాయస్థానం వివరించింది. అది ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విచక్షణ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది గాని వాటిపై గల తప్పనిసరి బాధ్యత కాదని స్పష్టం చేసింది.

ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఇది దేశంలోని అణగారిన వర్గాల ప్రజల్లో అమిత ఆందోళన కలిగించడం అత్యంత సహజం. అలాగే పాలక బిజెపి సహా సామాజిక న్యాయ సాధన వైపు ఉన్నామని చెప్పుకుంటున్న అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ తీర్పు ప్రభావాన్ని గమనించి తగిన తరణోపాయాలు అన్వేషించవలసిన అవసరమున్నది. అయితే తీర్పు వెనుక బిజెపి హస్తమున్నదని ఆరోపించిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి సమాధానంగా దానితో తమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని కేసులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని కోరలేదని పాలక పక్షం పార్లమెంటులో చెప్పుకొన్నది. అయితే రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉంటామని మంత్రి ప్రకటించడం హర్షదాయకం. రిజర్వేషన్లు అంటే బిజెపికి, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌కు మంట అని వాటిని రద్దు చేయాలని అవి ప్రయత్నిస్తున్నాయని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు.

ఈ కేసులో ఉత్తరాఖండ్‌లోని బిజెపి ప్రభుత్వం చేసిన వాదనకు అనుగుణంగానే తీర్పు వచ్చిందని దానితో తనకు సంబంధం లేదని పాలక పక్షం అనడం సరి కాదని కేంద్ర మాజీ మంత్రి చిదంబరం ఎత్తి చూపించారు. వాస్తవానికి వేలాది సంవత్సరాలుగా ఈ భూమిలో అమల్లో ఉన్న నిచ్చెన మెట్ల కుల వ్యవస్థ ఉక్కు పాదాల కింద నలిగిపోతున్న ఎస్‌సి, ఎస్‌టి, బిసిలకు చెందిన మెజారిటీ ప్రజలకు ఊరట కలిగించడం కోసమే రాజ్యాంగ నిర్మాతలు రిజర్వేషన్లను ఉద్దేశించారు. వాటిని 10 ఏళ్ల పాటు అమలు చేస్తే వారికి జరిగిన అన్యాయం తొలగిపోతుందని వారు భ్రమ పడ్డారు. అది జరగకపోడంతో ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రిజర్వేషన్లను పొడిగిస్తూ పోతున్నారు.

అయినా భూమి తదితర ఉత్పత్తి సాధనాలపై అగ్రవర్ణాల గుత్తాధిపత్యం నిరాటంకంగా కొనసాగుతుండడం వల్ల, ఆధునిక పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో సంపదపై వారి పట్టు మరింత పెరిగినందువల్ల సామాజిక న్యాయం పరిపూర్ణంగా జరగడమనేది ఎప్పటికీ నెరవేరని కలగానే రుజువవుతున్నది. కింది వర్గాల ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయం ముందు రిజర్వేషన్లు సముద్రంలో నీటి బొట్టు మాత్రమేననే అభిప్రాయానికి తావు కలుగుతున్నది. వాస్తవం ఇంత కఠోరంగా ఉండగా రిజర్వేషన్లు ఓటు వేట ఆయుధాలుగా మారిపోయాయనే ప్రచారం మరొకవైపు గాఢంగా సాగుతున్నది. రిజర్వేషన్లను కొనసాగించవలసిన అవసరంపై సామరస్య పూర్వక వాతావరణంలో చర్చ జరగాలని ఇందులో అనుకూల వ్యతిరేక వర్గాలు రెండూ పాల్గొనాలని వాటిని ఎందుకు అమలు జరుపుతూ పోవాలో అనుకూలురు చెప్పాలని అవి ఎందుకు అవసరం లేదో వ్యతిరేకులు వివరించాలని ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ అధినేత మోహన్ భగవత్ కేంద్రం లో మోడీ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ఒకసారి సూచించారు.

ఈ నేపథ్యంలో రిజర్వేషన్లపై పాలక బిజెపి అసలు ఉద్దేశాలను శంకించడాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాస్తవానికి నానాటికీ ప్రబలిపోతున్న నిరుద్యోగం అగ్రవర్ణాల్లోని యువకుల్లో కూడా అసంతృప్తి పేరుకుపోయేలా చేస్తున్నది. దానితో వారూ రిజర్వేషన్లను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దానిని తప్పుపట్టలేము. ఇక్కడ నేరస్థులు అధికార వ్యవస్థ, దానిని నడుపుతున్నవారే. సామాజికంగా, విద్యా విషయకంగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికే రాజ్యాంగంలో రిజర్వేషన్లను ఉద్దేశించారు. మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకూడదని సుప్రీంకోర్టు హద్దు గీత గీసిన తర్వాత బిసిలకు జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించే అవకాశం మూసుకుపోయింది. సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం చెప్పినట్టు రిజర్వేషన్లు కల్పించడాన్ని తప్పనిసరి బాధ్యత అని 16వ అధికరణ శాసించలేదు. కాని దీనిపై ఇంతవరకు తలెత్తని ఇరకాటమైన పరిస్థితి తాజా తీర్పుతో ఏర్పడింది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఒక్క త్రాటి మీదికి వచ్చి ఉన్న రిజర్వేషన్లకు మరింత రక్షణ కల్పించడం, అలాగే అవి వర్తించని వర్గాలకు ప్రత్యామ్నాయ ఊరట మార్గాలు వెతకడం తక్షణ కర్తవ్యం.

Reservation in jobs to FIR in SC and ST Act