రిజర్వేషన్లు రాష్ట్రాలకే వదిలేయాలి

తీర్పును పునఃసమీక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది, సుప్రీంకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనాన్ని కోరనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : విద్యా, ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో వివిధ సామాజిక వర్గాలకు సామాజిక, ఆర్థిక ప్రాతిపదికన కల్పించే రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకూడదని 1992లో ఇందిరా సాహ్నీ కేసులో ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం పునఃసమీక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టును కోరనున్నట్లు తెలిసింది. దేశంలోని వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరు సామాజిక పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయని, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో గిరిజన జనాభా మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒబిసి జనాభా 50 శాతానికి మించి ఉందని పేర్కొంది. విభిన్న రాష్ట్రాల్లో విభిన్న పరిస్థితులు ఉన్న రీత్యా సుప్రీంకోర్టు వ్యక్తపరిచిన అభిప్రాయం శిలాశాసనం కాదని అభిప్రాయపడింది.

విభిన్న వర్గాల జనాభా పెరుగుదలలో వ్యత్యాసాల కారణం గా కాలానుగుణంగా సామాజిక స్థితిగతులు మారతాయని తెలి పింది. రాజ్యాంగంలో రిజర్వేషన్ల గరిష్ట పరిమితికి సంబంధించి ఎలాంటి నిబంధన లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. కాలాను గుణంగా రిజర్వేషన్ అర్హత కలిగిన కులాలను ఒబిసి జాబితాలో చేర్చి, రిజర్వేషన్లను 50 శాతానికి మించి పెంచుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకున్న అధికారాలు 102వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చిన ఆర్టికల్ 342(ఎ) వల్ల హరించుకుపోయాయని తెలిపింది. ఇందిరా సాహ్నీ కేసులో వెలువడిన తీర్పు విధించిన 50 శాతం పరిమితిని తొలగించాలని, కాలానుగుణంగా వచ్చే మార్పుల ననుసరించి రిజర్వేషన్ పరిమితిని నిర్ణయించుకునే అధికారం రాష్ట్రాల శాసనసభలకు వదలివేయాలనీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టును కోరనున్నట్లు సమాచారం.

