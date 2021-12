తొమ్మిదోసారి యథాతథం

రెపో, రివర్స్ రెపో రేటులో మార్పులేదు

వచ్చే ఏడాదిలో 5 శాతానికి ద్రవ్యోల్బణం

ప్రభుత్వం చర్యలు, పంటల దిగుబడితో దిగిరానుంది

ఆర్‌బిఐ సమీక్షలో గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ వెల్లడి

న్యూఢిల్లీ: కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్ ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఆర్‌బిఐ రిజర్వు బ్యాంక్) కీలక వడ్డీ రేట్లను ఈసారి కూడా యథాతథంగా కొనసాగించింది. ఇప్పటికే ఆల్‌టైమ్ కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్న రెపో రేటును 4 శాతం, అలాగే రివర్స్ రెపో రేటు ను 3.35 శాతం వద్ద కొనసాగించింది. వరుసగా తొమ్మిదోసారి వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించింది. కొత్త కరోనా వేరి యంట్‌కు సిద్ధంగా ఉన్నామని, ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపడు తున్నామని అన్నారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బ ణం 5 శాతానికి దిగిరానుందని రిజర్వు బ్యాంక్ అంచనా వేసిం ది. సరఫరాను సులభతరం చేయడం, ఇంధన ధరలను తగ్గించ డం ద్వారా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందని, అలాగే పంటల దిగుబడి బాగుండడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం తగ్గే అవకాశముందని పేర్కొంది. ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మూడు రోజుల ఎంపిసి (ద్రవ్య విధాన కమిటీ) సమావేశం వివ రాలను బుధవారం ప్రకటించారు.

ఈ సందర్భంగా మీడియా సమావేశంలో దాస్ మాట్లాడుతూ… 2022 మార్చి 31 ముగింపు ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 5.3 శాతానికి దిగి రానుందని అన్నారు. ఇంధన ధరల పెరుగుదలతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ప్రభావం ఉంది. ఇటీవల పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, వ్యాట్‌ల తగ్గింపుతో ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుముఖం పట్టొచ్చని అన్నారు. వినిమయ ధరల సూచీ(సిపిఐ) ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణం 202122 ఆర్థిక సంవత్సరానికి 5.3 శాతంగా ఆర్‌బిఐ అంచనా వేసింది. అలాగే 202122 క్యూ3 (అక్టోబర్‌డిసెంబర్)లో 501 శాతం, 202122 క్యూ4(జనవరిమార్చి)లో 5.7 శాతం గా ఉండొచ్చని ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత 202223 మొదటి త్రైమాసికంలో ద్రవ్యోల్బణం 5 శాతం, క్యూ2లో కూడా 5 శాతమే కొనసాగనుంది. ధరల ఒత్తిడి ప్రస్తుతా నికి కొనసాగవచ్చని ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ అన్నారు. రబీ పంటలు మెరుగ్గా ఉండనున్న నేపథ్యంలో కూరగాయల ధరలు శీతాకా లంలో దిద్దుబాటును చూస్తాయని అన్నారు.

యుపిఐ పరిమితి రూ.5 లక్షలకు పెంపు

ఐపిఒ(ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్), ఆర్‌బిఐ రిటైల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్‌లలో యుపిఐ ద్వారా పెట్టుబడి పరిమితిని రూ.5 లక్షలకు పెంచుతు న్నట్టు ఆర్‌బిఐ ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఐపిఒల్లో పెట్టుబడులకు, అలాగే ఆర్‌బిఐ రిటల్ డైరెక్ట్ స్కీమ్ ద్వారా ప్రభుత్వ బాండ్ల కొనుగోలుకు ఈ పరిమితి రూ.2 లక్షల వరకే ఉంది. రానున్న రోజుల్లో డిజిటల్ లావాదేవీలపై విధించే చార్జీల నుంచి వినియో గదారులు ఊరట పొందే అవకాశముంది. డిజిటల్ చెల్లింపులపై బ్యాంకు తక్కువ చార్జీలు విధింవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ శక్తి కాంత దాస్ మాట్లాడుతూ, అందరి సమన్వయ ప్రయత్నాలతో ఇ టీవలి సంవత్సరాల్లో డిజిటల్ చెల్లింపులు గణనీయంగా పెరిగా యని అన్నారు. అయితే డిజిటల్ చెల్లింపుల కోసం వసూలు చేసే చార్జీలపై ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఈ చార్జీలు సహేతుకంగా ఉండాలని ఆయన అన్నారు.

ఆర్‌బిఐ సమీక్ష ముఖ్యాంశాలు

1. ఆందోళనల నేపథ్యంలో వరుసగా తొమ్మిదోసారి కీలక వడ్డీ రేట్లను ఆర్‌బిఐ యథాతథంగా కొనసాగించింది. రెపో రేటు 4 శాతంలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు.

2. రెపో రేటును కూడా 3.35 శాతం వద్ద ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. అలాగే మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీ (ఎంఎస్ ఎఫ్) 4.25 శాతంగా ఉంది.

3. రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించేందుకు ఎంపిసి సభ్యు లు ఏకగ్రీవంగా ఓటు వేశారు. వృద్ధి రేటుకు మద్దతుగా, ద్రవ్యోల్బణం లక్షం పరిధిలో ఉండేందుకు సర్దుబాటు ధోరణిని అవలంబి స్తున్నట్టు రిజర్వు బ్యాంక్ తెలిపింది.

4. ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం లో వృద్ధి రేటును 9.5 శాతంగా ఆర్‌బిఐ అంచనా వేసింది.

5. జిడిపి అంచనా 6.6 శాతంగా, క్యూ4 6 శాతంగా ఆర్‌బిఐ అంచనా వేసింది.

6. ఆర్థిక సంవత్సరం క్యూ1లో వాస్తవ జిడిపి వృద్ధి రే టు అంచనా 17.2 శాతం, 202223 క్యూ2లో 7.8 శాతంగా అంచనా వేశారు.

7. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి ద్రవ్యోల్బణం 5.3 శాతంగా ఆర్ బిఐ అంచనా వేసింది. అలాగే క్యూ3లో 5.1 శాతం, క్యూ4లో 5.7 శాతంగా అంచనా వేసింది.

8. ఒత్తిడి ప్రస్తుతానికి కొనసాగవచ్చని, రబీ పంటలు మెరు గ్గా ఉండనున్న నేపథ్యంలో కూరగాయల ధరలు శీతాకాలంలో దిద్దుబాటును చూస్తాయని ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ పేర్కొన్నారు.

9. పెట్రోల్, డీజిల్‌పై ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, స్టేట్ వ్యాట్‌లను తగ్గించడంతో ఇంధన రేట్లు తగ్గొచ్చని అన్నారు.

10. పరిమితిని పెంచేందుకు యునిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంట ర్‌ఫేస్(యుపిఐ) ఆధారిత ఫీచర్ ఫోన్ ఉత్పత్తులను సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రారంభించనుంది. ఐపిఒలకు పరిమితిని రూ.2 లక్షల నుంచి రూ.5 లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం.

11. సెకండ్ వేవ్‌తో దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ రీకవరీకి అంతరా యం ఏర్పడింది. అయితే తర్వాత నిలకడగా వృద్ధి దిశగా పయ నించామని ఆర్‌బిఐ గవర్నర్ అన్నారు.

Retail inflation expected to be around 5.3% in current fiscal