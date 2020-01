ఇప్పటికే పోషకాహారం కరవై రక్తహీనతతో మహిళలు, బరువు, ఎదుగుదల లోపాలతో బాలలు బాధపడుతున్న ఆకలి భారతానికి నిత్యావసర సరకుల ధరలు గత ఐదున్నరేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత స్థాయికి పెరిగి పేట్రేగిపోయాయన్న సమాచారం పిడుగు పాటు వంటిది. గత నెల డిసెంబర్‌లో చిల్లర మార్కెట్ (రీటైల్) ద్రవ్యోల్బణం 7.35 శాతంగా రికార్డు అయిందని జాతీయ గణాంకాల శాఖ (ఎన్‌ఎస్‌ఒ) తెలియపరిచింది. 2018 డిసెంబర్‌తో పోల్చుకుంటే ఏడాదిలో కూరగాయల ద్రవ్యోల్బణంలో 60.5 శాతం పెరుగుదల నమోదయిందని ఎన్‌ఎస్‌ఒ వెల్లడించింది. అంటే జనాభాలో అత్యధికంగా ఉన్న పేద, దిగువ మధ్యతరగతి వర్గాల ప్రజలు ఎంత నిస్సారమైన తిండి తింటున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అసలే కొనలేక గుడ్లు, మాంసం తినడం మానుకున్న ఈ వర్గాలు పప్పులు, కూరగాయలు, ఉల్లి, నూనెలకు కూడా దూరంగా ఉండక తప్పని పరిస్థితి తలెత్తింది. చిల్లర మార్కెట్ ధరలు, ఆహార ద్రవోల్బణం మరి కొంత కాలం ఇలాగే ఆకాశయానం చేస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

2018 డిసెంబర్‌లో మైనస్ 2.65 శాతంగా ఉన్న ఆహార ద్రవ్యోల్బణం 2019 డిసెంబర్ నాటికి 14.12 శాతానికి పెరిగిపోయిందంటే కూరగాయలు, పప్పులు, ఇతర నిత్యాహార సరకుల ధరలు పరిమితాదాయ వర్గాల జేబులకు ఎంతగా చిల్లులు పెడుతున్నాయో ఊహించవచ్చు. రైలు ఛార్జీలు తదితరాల్లో ఇటీవలి పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఇంకా పెంచుతుందేగాని తగ్గించదని ఆర్థిక వేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. నిత్యావసర సరకుల (వినియోగ సరకుల ధరల సూచీ) ద్రవ్యోల్బణం 7.35 శాతం పెరగడం గతంలో 2014 జులైలో సంభవించింది. ఆహార సరకుల అధిక ద్రవ్యోల్బణమే ఇందుకు కారణం. గడిచిన డిసెంబర్‌లో ఈ ద్రవ్యోల్బణం 6 శాతానికి లోబడే ఉంటుందని రిజర్వు బ్యాంకు వేసుకున్న అంచనా ఘోరంగా దెబ్బతిన్నది.

వృద్ధి రేటు అత్యంత అధమ స్థాయిలో 5 శాతం వద్ద కొట్టుమిట్టాడుతున్న నేపథ్యంలో చిల్లర ద్రవ్యోల్బణం ఇలా అసాధారణంగా విజృంభించడం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెను ముప్పును సూచిస్తున్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కనీవినీ ఎరుగని సవాలు కానున్నది. వరుసగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గించి రుణ సౌకర్యాన్ని పెంచుతూ వచ్చిన రిజర్వు బ్యాంకు ఈ ద్రవ్యోల్బణం దెబ్బతో రెపో రేట్లను తగ్గించడానికి స్వస్తి చెప్పక తప్పకపోవచ్చు. ఉల్లిపాయల ధర ఇప్పటికీ ఆరు మాసాలకు మించి గాలి పటాలతో పోటీ పడుతున్నది. కిందికి లాగడానికి ప్రభుత్వ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయని చెప్పిన ప్రయత్నాలు ఏమయ్యాయో తెలియదు. దీనికి తోడు పప్పు దినుసుల ద్రవ్యోల్బణమూ 15.4 శాతానికి చేరుకున్నది. పేదవారి కంచంలో మాంసకృత్తుల అడ్రస్ మాయం కావడం ఖాయం.

పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్న పిల్లలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధికంగా భారత దేశంలో ఉన్నారని వరల్డ్ బ్యాంకు అంచనాలు నిర్ధారించాయి. దీనితో వయసుకు తగిన బరువులేని బాలల సంఖ్యలో కూడా మన దేశం అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నది. 2017లో ఆరా తీసిన 118 దేశాల ఆకలి సూచీలో ఇండియా వందవ స్థానంలో ఉన్నది. ఈ దారిద్య్ర ఖ్యాతి ఇంకా పెరిగే ప్రమాదం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది. ఇప్పటికే ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్న రక్త హీనత మరింతగా పెరుగుతుంది. దేశంలోని 58.6 శాతం బాలలు, 53.2 శాతం సాధారణ మహిళలు, 50.4 శాతం గర్భవతులు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారని ఒక సర్వే కుండబద్దలు కొట్టింది. రక్తహీనత గర్భవతుల్లో మరణాలను పెంచుతుంది. బాలల్లో మానసిక ఎదుగుదలను హరిస్తుంది. కేవలం పిండి పదార్థమే దండిగా ఉండే వరి, గోధుమ వంటి ధాన్యపు ఆహారంతో, గంజి నీళ్లతో సరిపెట్టుకునే సగటు భారతీయులకు నాణ్యమైన కూరగాయలు ఇతర ఆహారం ఇప్పటికే బహు కరువుగా ఉన్నాయి. ఇప్పటి ఆహార ద్రవోల్బణం దానిని తీవ్రతరం చేస్తుంది.

ప్రపంచ దేశాల్లో అత్యధికంగా భారత దేశంలో రక్తహీనత 39.86 శాతం ఉన్నది. పళ్లు, విటమిన్ సి తక్కువగా తినడం వల్లనే ఈ దుస్థితి సంభవించింది. ఐరన్ లోపం కూడా ఇందుకు దారితీస్తున్నది. బహుశా ఇటువంటి దుర్భర ఆర్థిక స్థితి నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే కేంద్రంలోని బిజెపి పాలకులు కుహనా జాతీయతను ముందుకు తెచ్చి ప్రజల్లో భావోద్వేగాలను పెంచుతున్నారనే అభిప్రాయం బలపడుతున్నది. పంటలు చేతికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఉత్పత్తుల ధరలు తగ్గడం ఆ తర్వాత దొంగ నిల్వలు పెరిగి అవి ఊహించని స్థాయికి ఎగబాకడం జరుగుతున్నది. మితిమించిన దిగుమతులు ఇందుకు తోడవుతున్నాయి. పాలకులు తమ బాధ్యతను విస్మరించడం ఇందుకు మూలకారణం. వారు సకాలంలో జోక్యం చేసుకోకపోడంతో దళారులు అసాధారణంగా విజృంభిస్తున్నారు. కేంద్రంలోని పాలక పెద్దలు ఇప్పటికైనా తమ ప్రాధాన్యాలను మార్చుకొని ఈ ధరల దావానలం నుంచి మామూలు ప్రజలను కాపాడాలి.

Retail inflation was 7.35% in Dec 2019 from 5.54% in Nov