ఉద్యోగుల జీతాలు పెంచాలి : ఎంపి రేవంత్‌ రెడ్డి

హైదరాబాద్ : గాంధీ ఆసుపత్రిలో నాలుగో తరగతి ఉద్యోగుల జీతాలు రెట్టింపు చేయాలని మల్కాజ్‌గిరి ఎంపి రేవంత్‌రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. కరోనా సేవలో ఉన్న వీరికి ప్రస్తుతం ఇస్తున్న రూ.8 వేల జీతాన్ని రూ.16 వేలకు పెంచాలని కోరుతూ సిఎం కార్యాలయానికి ట్విట్టర్ ద్వారా ట్వీట్ చేశారు. వైద్యులు, సిబ్బందికి గతంలో ఇస్తానన్న 10 శాతం ప్రోత్సాహకాలను ఇంతవరకు ఇవ్వలేదని, అవి ఎప్పటిలోగా ఇస్తారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. గాంధీలో రోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై నిర్ధేశిత గడువు విధించుకుని ఆ లోపు పరిష్కారం చూపాలని కోరారు. జూడాలతో చర్చలు జరిపి సమస్యలను పరిష్కరించాలన్నారు. కోవిడ్‌తో చనిపోయిన రోగుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.

Revanth made some demands in wake of KCR visit to Gandhi