హైదరాబాద్: పార్లమెంటుకు రాకుండా తనను తెలంగాణ పోలీసులు అడ్డుకున్నారని టిపిసిసి అధ్యక్షుడు, మల్కాజ్‌గిరి లోక్‌సభ సభ్యుడు రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఆయన సోమవారం లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లాకు ఓ లేఖ రాశారు. కోకాపేట భూముల విక్రయం ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆయనను పోలీసులు హౌస్ అరెస్టు చేయడంతో ఆయన ఆ లేఖ రాశారు. కోకాపేట ప్రభుత్వ భూముల అమ్మకాల్లో వేయి కోట్ల రూపాయల అవినీతి ఆరోపణలు జరిగినట్లు రేవంత్‌రెడ్డి ఆరోపించిన విషయం విదితమే. సోమవారం పార్లమెంటులో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌షాకు ఆధారాలతో సహా కోకాపేట భూముల విక్రయాల్లో జరిగిన అక్రమాలతో ఫిర్యాదు చేస్తానని రేవంత్‌రెడ్డి చెప్పారు.

ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంటుకు వెళ్లకుండా పోలీసులు రేవంత్‌రెడ్డిని అడ్డుకున్నారు. రేవంత్‌రెడ్డిని హౌస్ అరెస్టు చేయడం నియంతృత్వానికి పరాకాష్ట అని టిపిసిసి నేత మల్లు రవి దుయ్యబట్టారు. పార్లమెంటులో కోకాపేట అవినీతిని ఎండగడుతారనే భయంతోనే రేవంత్‌రెడ్డిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఇది అప్రజాస్వామికమని ఆయన అన్నారు. ఇంత దుర్మార్గం ఎక్కడా చూడాలేదని మల్లు రవి అన్నారు. ఈ నియంతృత్వ, అవినీతి పాలకులకు ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారని ఆయన అన్నారు. ఎంపి రేవంత్‌రెడ్డిని పార్లమెంట్ సమావేశాలకు వెళ్లకుండా అడ్డుకోవడం హక్కులను కాలరాయడమేనని కాంగ్రెస్ నేతలు షబ్బీర్ అలీ, వేం నరేందర్‌రెడ్డిలు అన్నారు.

పలువురు కాంగ్రెస్ నేతల హౌస్ అరెస్టు

సోమవారం ఉదయం పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలను వారి వారి ఇళ్ల దగ్గరే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. టిపిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డిని హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. కోకాపేట్ వెళ్లడానికి మాదాపూర్‌లో ఉన్న ఆఫీసు నుండి బయలుదేరిన జగ్గారెడ్డిని మాదాపూర్ పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. టిపిసిసి మాజీ చీఫ్ పోన్నాల లక్ష్మయ్యను బంజారాహిల్స్ పోలీసులు హౌస్ అరెస్టు చేశారు. సిఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క, టిపిసిసి సీనియర్ ఉపాధ్యక్షులు రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి, ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ ఎన్‌ఎస్‌యూఐ నేత బలమూరి వెంకట్‌లను కూడా హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు.

ఢిల్లీకి వెళ్లిన మధుయాష్కీ గౌడ్

టిపిసిసి ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ మధుయాష్కీని హౌస్ అరెస్ట్ చేసేందుకు ఆదివారం రాత్రి బంజారాహిల్స్‌లోని ఆయన నివాసానికి పోలీసులు వచ్చారు. పోలీసుల కళ్లు గప్పి ఢిల్లీకి పార్టీ పనుల మీద మధుయాష్కీ వెళ్లారు.

నిరసనగా మహిళా కాంగ్రెస్ మౌనదీక్ష

టిపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్‌రెడ్డిని గృహ నిర్భందం చేసిన సందర్భంగా టిపిసిసి మహిళా అధ్యక్షురాలు సునీతారావు ఆధ్వర్యంలో గాంధీ విగ్రహం కింద మౌనదీక్ష చేపట్టారు.

రేవంత్‌రెడ్డి అరెస్ట్ వ్యవహారాన్ని పార్లమెంటులో లేవనెత్తుతాం : మాణికం ఠాగూర్

కాగా, రేవంత్‌ రెడ్డి అరెస్ట్ వ్యవహారాన్ని పార్లమెంటులో లేవనెత్తుతామని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇంఛార్జి మాణికం ఠాగూర్ తెలిపారు. తెలంగాణలో నిర్భంద పాలన కొనసాగుతోందని విమర్శలు గుప్పించారు. రేవంత్‌రెడ్డిని వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు రేవంత్ అరెస్టుపై ఆయన అనుచరులు మండిపడ్డారు. ఢిల్లీకి వెళ్లకుండా అడ్డుకునేందుకు రేవంత్‌ను హౌస్ అరెస్ట్ చేశారని ఆరోపించారు. నిర్భందాలతో తమను అడ్డుకోలేరని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు నినదించారు. పోలీసుల తీరును తీవ్రంగా ఖండించారు.

పార్లమెంటుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకునే ఉద్దేశ్యం లేదు: బంజారాహిల్స్ ఎసిపి సుదర్శన్ వివరణ

ఈ విషయంలో రేవంత్‌రెడ్డికి బంజారాహిల్స్ ఎసిపి సుదర్శన్ వివరణనిస్తూ.. పార్లమెంటుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకునే ఉద్దేశం మాకు లేదని, రేవంత్‌రెడ్డి ఢిల్లీ వెళ్లడాన్ని తామెక్కడా అడ్డుకోలేదని తెలిపారు. కోకాపేట భూముల వద్ద ఆందోళనకు అనుమతి లేదని, అందువల్లే రేవంత్ నివాసం వద్ద పోలీసు బలగాలను మోహరించినట్లు స్పష్టం చేశారు.

