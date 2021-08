గజ్వేల్ గడ్డ మీదికి వచ్చి తీరుతా..

ఒకవేళ అలా చేయకపోతే అక్కడే గుండు గీయించుకొంటా…

బిజెపి, టిఆర్‌ఎస్ తోడు దొంగలు

సర్పంచ్‌లు, ఎంపిటిసిలు బానిసలకంటే హీనంగా బతుకున్నారు

తన దీక్షకు పోటీగా టిఆర్‌ఎస్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం ఏర్పాటు

హుజూరాబాద్ దళిత బిడ్డల చేతిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు ఉంది

మూడు చింతలపల్లిలో 48 గంటల దళిత, గిరిజన దీక్షలో రేవంత్ వెల్లడి

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: వచ్చే నెలలో గజ్వేల్ గడ్డ మీదకి వస్తానని టిపిసిసి చీఫ్ రేవంత్‌రెడ్డి చెప్పారు. అడ్డం వచ్చే టిఆర్‌ఎస్ శ్రేణులను తొక్కు కుంటూ వెళ్తానని ఆయన ప్రకటించారు. ఒకవేళ అలా చేయకపోతే అక్కడే గుండు గీయించుకొంటానని ఆయన ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ దత్తత గ్రామం మూడు చింతలపల్లిలో టిపిసిసి చీఫ్ రేవంత్‌రెడ్డి దళిత గిరిజన దీక్షను మంగళవారం ప్రారంభించారు. 48 గంటల పాటు ఈ దీక్షను కొనసాగిస్తారు. ఈటల రాజేందర్ బిజెపిలో చేరిన తర్వాత ఆయనపై కేసులు ఏమయ్యాయని రేవంత్ ప్రశ్నించారు. దళితుల భూమి, దేవాలయ భూములను ఆక్రమించుకున్నాడని ఆఘమేఘాల మీద కేబినెట్ నుండి రాజేందర్‌ను తొలగించారన్నారు. రాజేందర్‌పై ఐఎఎస్ కమిటీ నివేదికలు ఇంతవరకు ఎందుకు రిపోర్టులు ఇవ్వలేదని ప్రశ్నించారు.

ఈటల రాజేందర్ బిజెపిలో చేరిన తర్వాత ఈ కేసులో దర్యాప్తు వేగం ఎలా ఉందో మీ కందరికీ తెలుసునని రేవంత్ చెప్పారు. దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊళ్లు పంచుకున్నట్లుగానే రాజేందర్ కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. హుజురాబాద్‌లో దళిత బిడ్డలు అనుకుంటే ప్రభుత్వానికి, టిఆర్‌ఎస్‌పార్టీకి శాశ్వత గుణపాఠం చెప్పేందుకు అవకాశం ఉందన్నారు. హుజురాబాద్ దళిత బిడ్డల చేతిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తు ఉందన్నారు. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చే వరకు లబ్దిదారుల జాబితా కొనసాగుతుందని రేవంత్ తెలిపారు. హుజురాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 22 వేల మంది దళిత కుటుంబాలున్నాయన్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చే దళిత బంధు పథకం కింద నిధులను దళిత బిడ్డలు తీసుకోవాలన్నారు. రాష్ట్రమంతా ఈ పథకం కింద దళితులకు నిధులను ఇప్పించే బాధ్యతను హుజూరాబాద్ దళిత బిడ్డలు తీసుకోవాలని రేవంత్ కోరారు.

బిజెపి, టిఆర్‌ఎస్ తోడుదొంగలు అని రేవంత్ ఘాటుగా విమర్శించారు. వాసాలమర్రిలో దళితుల ఖాతాలో పది లక్షలు అని చెప్పి, కలెక్టర్ ఖాతాలో వేసినట్లు జీవో ఇచ్చారని రేవంత్ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ దత్తత గ్రామాల్లో అభివృద్ధిపై తాను చర్చకు సిద్ధమేనని ఆయన చెప్పారు. సర్పంచ్‌లు, ఎంపిటిసిలు బానిసల కంటే హీనంగా బతుకుతున్నారని రేవంత్‌రెడ్డి చెప్పారు. దత్తత గ్రామాలకు ఏం ఇచ్చారో ప్రభుత్వం చెబితే తాను ఎంపి పదవికి రాజీనామా చేస్తానని రేవంత్ సవాల్ విసిరారు. తన దీక్షకు పోటీగా టిఆర్‌ఎస్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారని రేవంత్ మండిపడ్డారు. ధనిక రాష్ట్రంగా తెలంగాణను ఇస్తే అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టారని రేవంత్ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ హయాంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ సబ్‌ప్లాన్‌కు చట్టబద్ధత తీసుకొస్తే ఈ రోజు నిర్వీర్యం చేశారని రేవంత్ విమర్శించారు. హైదరాబాద్‌లో వరదలు వచ్చినప్పుడు జిహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికల సందర్భంగా పదివేల పరిహారం అని చెప్పి పక్కన పెట్టారని రేవంత్ ఆరోపించారు.

హైదరాబాద్ మాదిరిగా హుజురాబాద్‌లో కూడా మోసం చేస్తారన్నారు. ధనిక రాష్ట్రమని చెప్పి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని రేవంత్ విమర్శలు గుప్పించారు. రానున్న సోనియమ్మ రాజ్యంలో ఆత్మగౌరవంతో బతుకుదాం అని రేవంత్ అన్నారు. కార్యక్రమంలో సిఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క, ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ మధు యాష్కీ, ఏఐసిసి కార్యక్రమాల ఇంఛార్జి మహేశ్వర్‌రెడ్డి, అజ్మతుల్లా హుసేన్, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ గీతారెడ్డి, అజారుద్దీన్, అంజన్‌కుమార్ యాదవ్, ఎంఎల్‌ఎ సీతక్క, మాజీ మంత్రి షబ్బీర్ అలీ, మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు పొన్నాల లక్ష్మయ్య, మాజీ కేంద్ర మంత్రి బలరాం నాయక్, మాజీ ఎంఎల్‌సి రాములు నాయక్, సీనియర్ ఉపాధ్యక్షులు మల్లు రవి, మాజీ ఎంపి రాజయ్య, బెల్లయ్యనాయక్, అద్దంకి దయాకర్‌లు పాల్గొని ప్రసంగించారు. దీక్షకు భారీగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు తరలివచ్చారు.

దళిత వాడలలో కాంగ్రెస్ పర్యటన…

దళిత వాడలలో కాంగ్రెస్ పర్యటిస్తుంది. దత్తత తీసుకున్న మూడు చింతలపల్లి గ్రామం నుంచే ప్రారంభం. దత్తత గ్రామానికి ప్రభుత్వం ఏమి చేయలేదు. అలాంటిది రాష్ట్రానికి ఏం చేస్తారని కాంగ్రెస్ చర్చ పెట్టనుంది. దళిత బస్తీలో మంగళవారం రాత్రి రేవంత్ బస చేస్తారు. నేడు దళితవాడలోని కుటుంబాలతో నేరుగా రేవంత్ మాట్లాడుతారు. ప్రభుత్వం చేపట్టిన దళితబంధుపైనా అభిప్రాయాలను రేవంత్‌రెడ్డి ఈ సందర్భంగా తెలుసుకోనున్నారు.

Rewanth reddy deeksha for cause of dalits and tribals in Muduchintalapally