ముంబయి: బాలీవుడ్ నటుడు, తన సహజీవన భాగస్వామి సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మరణంతో ముడిపడిన డ్రగ్స్ కేసులో బాలీవుడ్ నటి రియా చక్రవర్తి వరుసగా రెండవ రోజు సోమవారం నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో(ఎన్‌సిబి) ఎదుట హాజరయ్యారు. ఈ కేసులో ఆమెను అదివారం మొదటిరోజు 6 గంటల పాటు ఎన్‌సిబి అధికారులు ప్రశ్నించారు. సోమవారం ఉదయం 9.30 గంటల ప్రాంతంలో ఆమె బలార్డ్ ఎస్టేట్ ప్రాంతంలోని ఎన్‌సిబి కార్యాలయానికి 28 ఏళ్ల రియా చక్రవర్తి చేరుకున్నారు. పోలీసులు వెంట రాగా ఒక బ్యాగుతో ఆమె అక్కడకు వచ్చారు.

రియాను ప్రశ్నించి డ్రగ్ రాకెట్‌తో ఆమె సోదరుడు షౌమిక్ చక్రవర్తి(24), సుశాంత్ ఇంటి మేనేజర్ శామ్యుల్ మిరండ(33), ఇంటి పనివాడు దినేష్ సావంత్‌లకు గల సంబంధాలను ఆమె నుంచి తెలుసుకోనున్నట్లు ఎన్‌సిబి తెలిపింది. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కొన్ని నిషేధిత మాదకద్రవ్యాలను సంపాదించినట్లు వారి వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న మొబైల్ ఫోన్ సంభాషణల ద్వారా ఎన్‌సిబి అధికారులు సమాచారాన్ని సేకరించి ఆ ముగ్గురిని ఇటీవలే అరెస్టు చేశారు. ఇవే విషయాలపై రియాను ఆదివారం ప్రశ్నించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గతంలో ఆమెను ఇడి, సిబిఐ కూడా ప్రశ్నించింది.

Rhea being questioned by NCB for second day