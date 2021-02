ఎక్కడపడితే అక్కడ నిరసనలు కుదరవ్

ఇతరుల సమస్యలు విస్మరించవద్దు : సుప్రీంకోర్టు

న్యూఢిల్లీ : నిరసలకు దిగే హక్కు పరిమితం అని, ఎప్పుడంటే అప్పుడు, ఎక్కడంటే అక్కడ నిరసనలకు దిగడం కుదరదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. బహిరంగ స్థలాల్లో, రాదార్ల వెంబడి ఉద్యమ దీక్షాశిబిరాల ఏర్పాటు అనుచితం అని గతంలో వెలువరించిన తీర్పును సర్వోత్తమ న్యాయస్థానం సమర్థించింది. ఈ తీర్పును సమీక్షించాలనే పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది. సిఎఎకు నిరసనగా ఢిల్లీలోని షహీన్‌బాగ్‌లో నిరసనల తిష్ట అనుచితం అని, ఆమోదయోగ్యం కాదని ఇంతకు ముందు న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చింది. బహిరంగ స్థలాలను కొందరు తమ నిరసన హక్కు పేరిట ఆక్రమించుకోవడం వివాదాస్పదం అయింది. ఇప్పుడు ఢిల్లీ శివార్లు రైతుల ఆందోళనకు వేదికలు అయ్యాయి.

ఈ నేపథ్యంలో నిరసన హక్కు పరిమితం అనే సుప్రీంకోర్టు తాజా రూలింగ్ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. ఇతరులకు ఇబ్బందికరంగా ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఉద్యమించడం వల్ల తలెత్తే సమస్యల గురించి విస్మరించరాదని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. అయితే ప్రజలకు నిరసనల హక్కును రాజ్యాంగం కల్పించింది. దీనిని పలు కారణాలతో కాదనడం భావ్యమైనా అంటూ దాఖలైన రివ్యూ పిటిషన్‌పై న్యాయస్థానం స్పందించింది. ఈ పిటిషన్‌ను తాము పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించినట్లు న్యాయమూర్తులు సంజయ్ కిషన్ కౌల్, అనిరుద్ధ బోస్, కృష్ణ మురారితో కూడిన ధర్మాసనం తెలిపింది.

ఇంతకు ముందు తీర్పులో ఎటువంటి అపశృతి లేదని నిర్థారించుకున్నందున సమీక్షించాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రాజ్యాంగపరంగా అందరికీ నిరసన హక్కు ఉండనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఉద్యమించడం, అసమ్మతి వ్యక్తీకరణకు వీలుంటుంది. అయితే నిర్థిష్ట బాధ్యతలు, విధులు ఈ క్రమంలో ఇమిడి ఉంటాయని ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఉన్నట్లుండి సహజసిద్ధంగా ఎక్కడైనా నిరసనల సభలు నిర్వహించవచ్చు. ఇది నిర్వహణ కిందికి రాదు. అయితే ఇటువంటి నిరసనలు ఒకేచోట తిష్టవేసుకుని ఉండటం వల్ల ఇతరుల సక్రమ జీవిత హక్కు సంబంధిత స్వేచ్ఛకు భంగం వాటిల్లుతుందని ధర్మాసనం తెలిపింది. షహీన్‌బాగ్ నివాసి ఫాతిమా వేసిన పిటిషన్‌పై ధర్మాసనం స్పందించింది.

Right to protest cannot be anytime, everywhere