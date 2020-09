బెంగళూరు : ముకేశ్ అంబానీకి ఆధ్వర్యంలోని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్‌కు చెందిన రిలయన్స్ రిటైల్‌లో వ్యాపారం పెంచుకునేందుకు పెట్టుబడులను వేగవంతం చేసింది. ఇకామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్‌కు రిటైల్ వ్యాపారంలో 40 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయడానికి రిలయన్స్ ఆఫర్ చేసింది. రిలయన్స్ రిటైల్‌లో దాదాపు 20 బిలియన్ డాలర్ల (రూ.1.47 లక్షల కోట్ల) వాటాను అమెజాన్‌కు రిలయన్స్ ఆఫర్ చేసిందని బ్లూమ్‌బర్గ్ నివేదిక పేర్కొంది. అంటే ఈ ఒప్పందం జరిగితే రిలయన్స్ తన రిటైల్ సంస్థలలో 40 శాతం వాటా అమెజాన్‌కు ఇస్తుంది, ఇది అతిపెద్ద ఒప్పందం అవుతుంది.

రిలయన్స్ రిటైల్ పట్ల అమెజాన్ ఆసక్తి చూపిస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది. అయితే రిలయన్స్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ, కంపెనీ విధానం ప్రకారం దీనిపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయబోమని అన్నారు. స్టాక్‌మార్కెట్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా లాభాలను ఆర్జించాయి. అమెరికన్ కంపెనీ సిల్వర్ లేక్ రిలయన్స్ రిటైల్‌లో రూ.7500 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుందనే వార్త బుధవారం వచ్చింది. దీంతో బిఎస్‌ఇపై రిలయన్స్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.155.25 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. అంతకుముందు సిల్వర్ లేక్ జియో ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కూడా పెట్టుబడి పెట్టింది. రిలయన్స్ రిటైల్ ఇటీవల ఫ్యూచర్ గ్రూప్‌తో ఒప్పందం చేసుకుంది. ఫ్యూచర్ గ్రూప్ వ్యాపారాన్ని రూ.24,713 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

