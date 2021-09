జోరుమీదున్న ఢిల్లీ

ఆత్మవిశ్వాసంతో రిషబ్ సేన

దుబాయి : ఐపిఎల్ తొలి దశ మ్యాచుల్లో రిషబ్ పంత్ సారథ్యంలోని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అదరగొట్టింది. ఇతర జట్లతో పోల్చితే ఢిల్లీ భారత్‌లో జరిగిన మొదటి అంచె మ్యాచుల్లో అత్యంత నిలకడైన ప్రదర్శనతో అలరించింది. తొలి దశలో 8 మ్యాచ్ లు ఆడిన ఢిల్లీ ఆరింటిలో జయకేతనం ఎగుర వేసింది. దీంతో 12 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో ఢిల్లీ అద్భుత ప్రతిభను కనబరిచింది. ఓపెనర్లు శిఖర్ ధావన్, పృథ్వీషాలు అసాధారణ బ్యాటింగ్‌తో ఢిల్లీ విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. కింద టి సీజన్‌లో అద్భుత బ్యాటింగ్‌తో ఢిల్లీకి అండగా నిలిచిన ధావన్ ఈసారి కూడా అదే జోరును కొనసాగించాడు. ఆడిన 8 మ్యాచుల్లో ఏకంగా 380 పరుగులు సాధించాడు. ఢిల్లీ సాధించిన విజయా ల్లో ధావన్ ముఖ్య భూమిక పోషించాడు. రెండో దశ మ్యాచుల్లోనూ అతనిపై జట్టు భారీ ఆశలే పెట్టుకుంది.

ధావన్ రాణిస్తే ఢిల్లీ జైత్రయాత్రకు ఎదురే ఉండదు. మరో ఓపెనర్ పృథ్వీషా కూడా నిలకడైన బ్యాటింగ్‌తో ఢిల్లీకి అండగా నిలిచాడు. ధావన్‌తో కలిసి పలు మ్యాచుల్లో జట్టుకు శుభారంభం అందించాడు. 8 మ్యాచుల్లో 308 పరుగు లు చేసి సత్తా చాటాడు. మిగిలిన మ్యాచుల్లోనూ చెలరేగాలనే పట్టుదలతో షా ఉన్నాడు. ఇక కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ కూడా బాగానే ఆడాడు. అద్భుతమై న కెప్టెన్సీతో పాటు కీలక సమయంలో బ్యాట్‌తో నూ జట్టుకు అండగా నిలిచాడు. 8 మ్యాచ్‌లు ఆడిన రిషబ్ 213 పరుగులు సాధించాడు. మరో కీలక ఆటగాడు స్టీవ్ స్మిత్ కూడా బాగానే బ్యాటిం గ్ చేశాడు. ఈసారి కూడా స్మిత్‌పై ఢిల్లీ భారీ ఆశ లు పెట్టుకుంది. ఇక హెట్‌మెయిర్, మార్కస్ స్టోయినిస్‌ల రూపంలో విధ్వంసక బ్యాట్స్‌మెన్ లు ఢిల్లీకి అందుబాటులో ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఆరు విజయాలు సాధించిన ఢిల్లీ ప్లేఆఫ్ బెర్త్‌ను దాదాపు ఖాయం చేసుకుంది. మిగిలిన మ్యాచు ల్లో కనీసం రెండింటిలో గెలిచినా రిషబ్ సేన నాకౌట్‌కు చేరుకుంటుంది.

అయ్యర్ చేరికతో..

మరోవైపు మాజీ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ చేరికతో ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ మరింత బలోపేతంగా మారింది. ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తారుమారు చేసే సత్తా అయ్యర్‌కు ఉంది. గాయం కారణంగా తొలి దశ మ్యాచ్‌లకు అయ్యర్ దూరంగా ఉన్న విష యం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌తో ఉన్న అయ్యర్ సత్తా చాటేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అత ని రాకతో ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ మరింత బలోపేతంగా తయారైంది. అంతేగాక రిషబ్‌కు మంచి సలహా లు ఇచ్చే సహచరుడు దొరికాడు. ఇక శ్రేయస్ కూడా అందివచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే పట్టుదలతో కనిపిస్తున్నాడు. కింద టి సీజన్‌లో అయ్యర్ అద్భుతంగా రాణించాడు. ఈసారి కూడా అలాంటి ప్రదర్శనే చేయాలని భావిస్తున్నాడు. బౌలింగ్‌లోనూ ఢిల్లీ బలంగా కనిపిస్తోంది. స్పీడ్‌స్టర్ అవేశ్ ఖాన్ తొలి దశ మ్యాచు ల్లో అద్భుతంగా రాణించాడు.

8 మ్యాచుల్లో ఏకం గా 14 వికెట్లను తన ఖాతాలో వేసుకుని రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. రెండో దశ మ్యాచు ల్లోనూ అవేశ్ ఖాన్‌పై జట్టు భారీ ఆశలను పెట్టుకుంది. అవేశ్‌తో పాటు రవిచంద్రన్ అశ్విన్, కగిసో రబడా, అక్షర్ పటేల్ వంటి మ్యాచ్ విన్నర్ బౌలర్లు ఢిల్లీకి అందుబాటులో ఉన్నారు. ఇలా బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో ఎంతో బలంగా కనిపిస్తున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ యుఎఇలోనూ చెలరేగి పోయేందుకు సిద్ధమైంది. దీని కోసం అన్ని అస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంది. ఇతర జట్లతో పోల్చి తే ఢిల్లీ ప్రస్తుతం అత్యంత సురక్షిత స్థానంలో ఉందని చెప్పాలి. ఇంకా ఆడాల్సిన ఆరు మ్యాచు ల్లో కనీసం రెండు గెలిచినా పాయింట్ల పట్టికలో టాప్3లో నిలువడం ఖాయం.

అంచనాలకు మించి..

ఇక తొలి దశ మ్యాచుల్లో ఢిల్లీ అంచనాలకు మించి రాణించింది. రెగ్యూలర్ కెప్టెన్ గాయంతో దూరం కావడంతో ఢిల్లీకి ఆరంభంలోనే కోలుకోలేని షాక్ తగిలింది. అయితే రిషబ్ పంత్ అద్భుత సారథ్యంతో జట్టును విజయపథంలో నడిపించడంలో సఫలమయ్యాడు. అతనికి సీనియర్లు స్మిత్, అశ్విన్, రహానె, ధావన్ తదితరులు సలహా లు, సూచనలు ఇస్తూ అండగా నిలిచారు. అందరి సహకారంతో రిషబ్ ఢిల్లీని గెలుపు బాటలో నడిపించాడు. రెండో దశలోనూ ఇదే జోరును కొనసాగించాలనే పట్టుదలతో ఉన్నాడు.

Rishabh will continue to lead side in second half of IPL 2021