చెన్నయ్ : త‌మిళ‌నాడు గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా ఆర్ఎన్ ర‌వి శనివారం ప్ర‌మాణ‌ స్వీకారం చేశారు. మ‌ద్రాస్ హైకోర్టు చీఫ్ జ‌స్టిస్ సాహిబ్ బెన‌ర్జీ రవితో ప్ర‌మాణ‌ స్వీకారం చేయించారు. రాజ్‌భ‌వ‌న్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో త‌మిళ‌నాడు సిఎం ఎంకే స్టాలిన్, మాజీ సిఎం ఎడ‌ప్ప‌డి ప‌ళ‌నిస్వామి, కేంద్ర‌మంత్రి ఎల్ మురుగ‌న్‌, రాష్ట్ర‌మంత్రులు, త‌మిళ్ మ‌నీలా కాంగ్రెస్ అధ్య‌క్షుడు వాస‌న్‌, ఎండీఎంకే జ‌న‌ర‌ల్ సెక్రెట‌రీ వైకో, పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు. ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం నూతన గవర్నర్ రవికి సిఎం స్టాలిన్ తన మంత్రివర్గ సహచరులను పరిచయం చేశారు. చీఫ్ జ‌స్టిస్ సాహిబ్ బెన‌ర్జీ మ‌ద్రాస్ హైకోర్టు జడ్జిలను గ‌వ‌ర్న‌ర్ ర‌వికి పరిచ‌యం చేశారు. తమిళ‌నాడు గ‌వ‌ర్న‌ర్ భ‌న్వ‌రీలాల్ పురోహిత్ పంజాబ్ గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా బ‌దిలీపై వెళ్ల‌డంతో ఆయ‌న స్థానంలో ర‌విని కొత్త గ‌వ‌ర్న‌ర్‌గా నియ‌మించారు. బిహార్ రాజధాని పట్నకు చెందిన ఆర్ఎన్ ర‌వి 1976 బ్యాచ్ ఐపిఎస్ అధికారి కావడం గమనార్హం. ఆర్ఎన్ ర‌వి కేంద్ర ద‌ర్యాప్తు సంస్థ‌లైన సిబిఐ, ఐబిలో ప‌ని చేశారు.

RN Ravi, former Governor of Nagaland, took oath as the Governor of Tamil Nadu in Chennai earlier today.

"I am looking forward to being at the service of the people of Tamil Nadu, to the best of my ability and the space that the Constitution gives me," he said pic.twitter.com/uTVi8JNyM5

