కటక్: ప్రపంచ క్రికెట్‌లో ఎదురులేని శక్తిగా కొనసాగుతున్న భారత స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ తాజాగా తన ఖాతాలో మరో కొత్త ప్రపంచ రికార్డును జమ చేసుకున్నాడు. కటక్ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో రోహిత్ కొత్త ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పాడు. ఓ క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన తొలి ఓపెనర్‌గా రోహిత్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ క్రమంలో శ్రీలంక దిగ్గజ ఓపెనర్ సనత్ జయసూర్య పేరిట ఉన్న రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. 1997 సంవత్సరంలో జయసూర్య అన్ని ఫార్మాట్‌లలో కలిపి 2,387 పరుగులు సాధించాడు. 22 ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘంగా ఈ రికార్డు చెక్కు చెదరకుండా నిలిచింది. తాజాగా రోహిత్ దీన్ని తిరగ రాశాడు. ఈ ఏడాది ట్వంటీ20, వన్డేలు, టెస్టు క్రికెట్‌లో రోహిత్ ఓపెనర్‌గా పరుగుల వరద పారిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

Rohit Sharma beat Sanath Jayasuriya 22 year old record

Milestone 🚨

Rohit Sharma surpasses Sanath Jayasuriya as the leading run scorer in a calendar year across formats. pic.twitter.com/E4Cr7n6ret

— BCCI (@BCCI) December 22, 2019