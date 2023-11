- Advertisement -

హైదరాబాద్: 2023 వరల్డ్ కప్‌లో భారత్ తొమ్మిది విజయాలతో సెమీస్ చేరింది. సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ జట్టును టీమిండియా మట్టి కరిపించి ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో రోహిత్ శర్మ టాస్ ఫిక్సింగ్ కు పాల్పడ్డారని పాక్ మాజీ ఆటగాడు సికందర్ బఖ్త్ ఆరోపణలు చేశాడు. రోహిత్ ఐసిసి అధికారులకు దూరంగా కాయిన్ విసరడంతో ఫలితం ఇండియాకు అనుకూలంగా వచ్చిందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాయిన్ దూరంగా పడటం వల్ల ప్రత్యర్థి కెప్టెన్‌కు బొమ్మ పడిందా? బొరుసు పడిందా అని చెక్ చేయలేదని, బిసిసిఐ మేనేజ్ చేయడంతోనే టీమిండియా గెలుస్తుందని అతడు అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. పాక్ వీడియో తీసి రోహిత్ టాస్ ఫిక్స్ చేశాడని ఆరోపణలు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో బిసిసిఐలో ఐసిసి విలీనం కావడం మంచిదని, కాయిన్ దూరంగా విసరడం, రిఫరీ కనీసం కాయిన్‌ను చూడకపోవడం విడ్డూరం అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. పిచ్ ఫిక్సింగ్, టాస్ ఫిక్సింగ్, అంపైర్లను కొనడంలాంటికి చేస్తున్నారని ఓ పాకిస్తానీ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

ICC should immediately merge into the BCCI. Threw coin far away & match referee didn't even see the coin! cheaters doing what they want. pitch fixing ,toss fixing and buying umpires to win this wc.#Pitch #viratkohli #CWC23 #cwc2023 #ICCWorldCup #BabarAzam #INDvsNZ #cheating pic.twitter.com/0fSmUTvwto

— Arslan Malik (@ArsalMalik32714) November 15, 2023