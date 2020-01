రోహిత్ ఔట్…. 91/1

అక్లాండ్: భారత్- న్యూజిలాండ్ టి-20 సిరీస్‌లో టీమిండియా ఎనిమిది ఓవర్లలో ఒక వికెట్ కోల్పోయి 91 పరుగులతో ఆటను కొనసాగిస్తోంది. రోహిత్ శర్మ ఏడు పరుగులు చేసి శాంట్నర్ బౌలింగ్‌లో టైలర్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. కెఎల్ రాహుల్ (22 బంతుల్లో 47 పరుగులు), విరాట్ కోహ్లీ (21 బంతుల్లో 33పరుగులు) క్రీజులో ఉన్నారు. న్యూజిలాండ్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి టీమిండియా ముందు 204 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఉంచింది.

