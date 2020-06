సుశాంత్ ఆత్మహత్యపై సిబిఐ విచారణ చేయాలి : రూపా గంగూలీ

ఢిల్లీ‌: బాలీవుడ్ యంగ్ హీరో సుశాంత్ సింగ్ రాజ్ పూత్ ఆత్మహత్యపై సిబిఐ విచారణ చేయాలని నటి, బిజెపి ఎంపి రూపా గంగూళీ డిమాండ్ చేశారు. ఈనెల 14న సుశాంత్ బాంద్రాలోని తన నివాసంలో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. సుశాంత్ ఆత్మహత్య తర్వాత బాలీవుడ్ లో ఉన్న మాఫియా, నెపోటిజం (బంధుప్రీతి), రాజకీయాలపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే రూపా గంగూలీ తన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ద్వారా మాట్లాడారు. సుశాంత్ ఆత్మహత్యకు దారి తీసిన సంఘటనలపై విచారణ చేయాలని, ఆయన ఆత్మహత్య వెనుక ఏదో మిస్టరీ ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. పోస్టుమార్టంలో కూడా సుశాంత్ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు తేలిన విషయం తెలిసిందే. సుశాంత్‌ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఆప‌రేట్ అవుతున్న తీరులో అనుమానాలు ఉన్నాయని రూపా గంగూలీ ఆరోపించారు. సుశాంత్ ను ఫాలో అయిన అభిమానుల్ని, అత‌ని అకౌంట్ నుంచి ఎందుకు అన్‌ఫాలో చేస్తున్నార‌ని రూపా ప్రశ్నించారు. సుశాంత్ ఆత్మహత్యపై సిబిఐ విచారణ చేయాలని ఆమె ప్రధాని మోడీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాలను కోరారు. ఈ క్రమంలో ఆమె తన ట్వీట్లను వారికి కూడా ట్యాగ్ చేశారు. సుశాంత్ ఆత్మహత్యకు దారి తీసిన కారణాలను తుడిచిపెట్టేందుకు కుట్రలు జరుగుతున్నాయని, తక్షణమే సిబిఐ విచారణ చేయాలని ఆమె కోరారు.

Why are there inconsistencies in reporting of the scene? CBI intervention is required and urgently so.#cbiforsushant #roopaganguly @amitshah @narendramodi pic.twitter.com/WpJasGdEdZ

— Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 26, 2020