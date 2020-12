మహాబలేశ్వరంలో ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ షూటింగ్.. (వీడియో)

స్టార్ హీరోలు రామ్‌చరణ్, ఎన్టీఆర్‌లతో దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న పీరియాడిక్ డ్రామా ‘రౌద్రం రణం రుధిరం’. పాన్ ఇండియన్ లెవెల్లో భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ను శరవేగంగా పూర్తిచేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ను మహాబలేశ్వరంలో ప్రారంభించారు. పచ్చని కొండ కోనలు, అడవులతో ఆధ్యాత్మిక స్థలంగానూ పేరొందిన మహాబలేశ్వరంలో ఈ చిత్రం షూటింగ్ మొదలైంది. అక్కడ కొన్ని అందమైన ప్రదేశాలలో శరవేగంగా షూటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ షెడ్యూల్‌లో ఎన్టీఆర్, రామ్‌చరణ్ ఇద్దరూ పాల్గొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ‘ఆర్.ఆర్.ఆర్’ సినిమా బృందం మహాబలేశ్వర్ నుండి ఆన్‌లొకేషన్ వీడియోను పోస్ట్ చేసింది. ఇక ఈ చిత్రం తదుపరి షెడ్యూల్ త్వరలో పూణేలో ప్రారంభం కానుంది. అలియా భట్ ఈ షెడ్యూల్‌లో సెట్స్‌పైకి రానుంది. ఇక్కడ జరిగే షూటింగ్‌లో చరణ్, ఆలియాపై కీలక సన్నివేశాలను తెరకెక్కిస్తారని సమాచారం.

It's time to hustle!

A very short schedule in and around the beautiful locales of Mahabaleshwar with @tarak9999 & @AlwaysRamCharan is underway at a brisk pace 🙂#RRRMovie #RRRDiaries pic.twitter.com/XkOQ3NW0db

