ప్యాన్ ఇండియా మూవీగా అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కుతున్న ‘అర్ఆర్ఆర్’ చిత్రాన్ని చూసేందుకు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి షాక్ ఇచ్చాడు. ‘అర్ఆర్ఆర్’ చిత్రం విడుదల వాయిదా పడినట్లు కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై చిత్ర యూనిట్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీని వాయిదా వేస్తున్నట్లు ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ చిత్రయూనిట్ ట్వీట్టర్ ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సినిమాని ముందుగా ప్రకటించిన విధంగా 2020 జూలై 30వ తేదీన కాకుండా వచ్చే ఏడాది జనవరి 8న విడుదల చేయబోతున్నట్టు వెల్లడించింది. అత్యుత్తమమైన ఔట్‌పుట్ ఇవ్వడం కోసమే ఎక్కవ సమయం తీసుకుంటున్నట్టు చిత్ర యూనిట్ స్పష్టం చేసింది. ఇకనుంచి సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్ ను ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ ఉంటామని అభిమానులకు భరోసా ఇచ్చింది.

కాగా, ఈ సినిమాలో కొమరం భీమ్ పాత్రలో ఎన్టీఆర్, అల్లూరి సీతారామరాజుగా రామ్ చరణ్ లు నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వీరికి జోడీగా బాలీవుడ్ భామ అలియా భట్, హాలివుడ్ భామ ఒలివియాలు హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఇక, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజయ్ దేవగణ్ ఓ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఆయన చిత్రయూనిట్ తో కలిసి షూటింగ్ పాల్గొంటున్నారు.

#RRR will hit the screens on January 8th, 2021! We know the wait is long but we promise to keep giving you updates in the meanwhile. #RRROnJan8th pic.twitter.com/yObn0Axl9J

Your love and support have made all our hard work and hectic schedules worthwhile! We are working round the clock to give you a cinematic experience like never before. And with a huge worldwide release planned, we have had to postpone the date of release.

