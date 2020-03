లక్నో: ప్రపంచ దేశాలను కరోనా వైరస్ వణికిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయా రాష్ట్రాలు అప్రమత్తం అయ్యాయి. అవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరిస్తున్నాయి. దీంతో రోజువారి కూలీల పరిస్థితి దీనంగా మారింది. రోజువారి కూలీలకు ఉత్తర ప్రదేశ్ సిఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ తీపి కబురు చెప్పారు. యుపిలోని 15 లక్షల మంది రోజువారి కూలీలతో పాటు భవన నిర్మాణ కార్మికులుగా పనిచేసే వారు 20.37 లక్షల మంది ఉన్నారు. వారికి రోజుకు రూ.వెయ్యి చొప్పున ఇస్తామని యోగి స్పష్టం చేశారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో మొత్తం 23మందికి కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని, అందులో తొమ్మిది మంది కరోనా బారి నుంచి కోలుగున్నారని యోగి అదిత్యనాథ్ పేర్కొన్నారు. కరోనా బాదితులు కోసం తగనన్ని ఐసోలేషన్ వార్డులు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు.

Rs 1000 each will be given 15 lakh daily wage labourers