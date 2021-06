మాస్కు, భౌతిక దూరం తప్పనిసరి

అన్ని షాపులు, కార్యాలయాలు పుఃనప్రారంభం

ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సిఎస్ సోమేష్‌కుమార్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో లాక్‌డౌన్‌ను సంపూర్ణంగా ఎత్తివేశారు. సిఎం కెసిఆర్ అధ్యక్షతన శనివారం ప్రగతిభవన్‌లో జరిగిన మంత్రి వర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈమేరకు సిఎస్ సోమేష్‌కుమార్ ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం విడుదల చేసి న అన్‌లాక్ ఉత్తర్వులు ఆదివారం నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు వెల్లడించారు. కొవిడ్ ఉద్ధృతి తగ్గడంతో లాక్‌డౌన్ ఎత్తివేస్తున్నట్లు సిఎస్ ఉత్తర్వు ల్లో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే కరోనా కేసులు కూడా తగ్గుముఖం పట్టడంతో కేబినేట్ కూడా ఈ నిర్ణయానికి ఆమోదం తెలిపినట్లు స్పష్టం చేశారు.

ఎప్పటిలాగే బస్సులు, మెట్రో సేవలు

లాక్‌డౌన్ సందర్భంగా విధించిన అన్ని రకాల నిబంధనలను పూర్తిస్థాయిలో ఎత్తివేయాలని అన్ని శాఖల అధికారులను కేబినెట్ ఆదేశించింది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బస్సులు, మెట్రో సర్వీసులు అన్నీ ఎప్పటిలాగే నడవనున్నాయి.అంతేగాక షాపులు, ఇతర వ్యాపార సముదాయాలు సాధారణ సమయం మాదిరిగానే కొనసాగుతాయి. ఇక అంతర్రాష్ట్ర ప్రయాణాలు, బస్సు సర్వీసుల విషయమై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉదయం వేళ ప్రయాణాలు కొనసాగుతుండటగా, తాజా నిర్ణయంతో రాత్రివేళ కూడా బస్సులు తిరగనున్నాయి. అదే విధంగా పాఠశాలలు, కళాశాలలు, థియేటర్లు తెరిచే విషయమై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

ప్రజా జీవనం, సామాన్యుల బతుకు దెరువు దెబ్బతినొద్దనే ముఖ్య ఉద్దేశంతోనే లాక్‌డౌన్ ఎత్తివేశామని రాష్ట్ర మంత్రివర్గం తెలిపింది. కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయానికి ప్రజల సహకారం అందించాలని కోరింది. లాక్‌డౌన్ ఎత్తివేసినంత మాత్రాన కరోనా విషయంలో నిర్లక్ష్యం తగదని వెల్లడించింది. ప్రతిఒక్కరూ తప్పని సరిగా మాస్క్ ధరించడం, భౌతిక దూరాన్ని పాటించడం, శానిటైజర్ వినియోగించడం వంటి.. తదితర కరోనా స్వీయ నియంత్రణ విధానాలను విధిగా పాటించాలని సూచించింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే రూ.1000 జరిమానా విధించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. కరోనా పూర్తిస్థాయి లో నియంత్రణకు, సంపూర్ణ సహకారం అందించాలని స్పష్టం చేసింది.

