బాధితురాలికి కర్నాటక బ్యాంక్ రూ.10 లక్షల చెక్కు అందజేత

హైదరాబాద్ : ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన కర్నాటక బ్యాంక్ కస్టమర్ వేముల భాష భార్య వేముల రేణుకకు ఎల్‌బి నగర్ బ్రాంచ్ వారు రూ.10 లక్షల చెక్కును అందజేశారు. కెబిఎల్ సురక్షా యాక్సిడెంట్ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కింద క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్‌గా ఈ చెక్కును నామినీకి అందజేసినట్టు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ రీజియన్ ఆసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ అనిల్ ఇ మోరిస్ మాట్లాడుతూ, బ్యాంక్ కస్టమర్లకు కర్నాటక బ్యాంక్ అద్భుతమైన ప్రమాద బీమా పథకాన్ని అందిస్తోందని, యూనివర్సల్ సొంపో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కో లిమిటెడ్‌తో కెబిఎల్ సురక్షా పేరిట అందిస్తున్న ఈ పథకంతో ఎంతో ప్రయోజనం పొందవచ్చని అన్నారు. ఈ పథానికి గాను కస్టమర్ ప్రతి ఏడాది రూ.147.50 ప్రీమియం చెల్లించారు.

Rs 10L handed over to wife of accident victim in Hyderabad