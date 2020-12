రేపు ప్రధాని కిసాన్ సమ్మాన్ కిస్తు

న్యూఢిల్లీ : ప్రధాని మోడీ ఈ నెల 25వ తేదీన కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పిఎంకిసాన్) తదుపరి కిస్తు విడుదల చేస్తారు. మొత్తం 9 కోట్ల మంది రైతులకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలిగే రీతిలో ఈ చెల్లింపులు ఉంటాయి. రైతుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిని ఏర్పాటు చేసింది. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పద్ధతిలో ఈ వాయిదాను బటన్ నొక్కడం ద్వారా ప్రధాని విడుదల చేస్తారని ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం బుధవారం ఓ ప్రకటన వెలువరించింది. ఒక్కోరైతు బ్యాంక్ ఖాతాలోకి రూ రెండు వేలు వచ్చేలా మొత్తం రూ 18 కోట్లు ఈ విడత పంపిణీ అవుతాయి. 25వ తేదీ క్రిస్మస్. ఇదే రోజు మాజీ ప్రధాని వాజ్‌పేయి జయంతి.

ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడైంది. ఓ వైపు రైతుల నిరసనలు దేశ రాజధాని శివార్లలో రగులుతున్న దశలోనే ఈ రోజునే ప్రధాని మోడీ ఆరు రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడుతారు. పిఎం కిసాన్ పథకం, కేంద్రం రైతుల సంక్షేమం గురించి చేపట్టిన వివిధ కార్యక్రమాల గురించి రైతులు ఈ సందర్భంగా తమ అనుభవాలను ప్రధానితో పంచుకుంటారని పిఎంఒ తెలిపింది. ప్రతి ఏటా మూడు వాయిదాలలలో మొత్తం ఆరువేల రూపాయలు రైతుల ఖాతాల్లోకి పంపించే ఉద్ధేశంతో ఈ పిఎం కిసాన్ పథకాన్ని చేపట్టారు. ఈ డబ్బులు రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా వచ్చిచేరేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.

Rs 18000 cr to be disbursed to over 9 cr farmers